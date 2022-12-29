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Em nota, Presidência e Bolsonaro prestam condolências a familiares de Pelé

As condolências oficiais, por nota, foram destinadas aos familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morto nesta quinta-feira (28), em São Paulo aos 82 anos

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 19:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2022 às 19:43
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Rei do Futebol
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Rei do Futebol Crédito: Pele/Instagram/Reprodução
A Presidência da República prestou em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação nesta quinta-feira (29), condolências a familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morto nesta quinta-feira (28) em São Paulo aos 82 anos. No final, a nota informa também que o presidente Jair Bolsonaro, "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos".
Leia abaixo a nota oficial:
"O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências aos familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, em razão de seu falecimento na cidade de São Paulo. Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento."

Mensagem do vice-presidente

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), publicou no Twitter a sua homenagem a Pelé, morto aos 82 anos: "Hoje nos despedimos do Rei! Valoroso atleta e militar, Pelé encheu nossos corações de alegria. A Vice-Presidência da República, seus admiradores e amigos, enlutados, lamentam o falecimento do maior jogador de futebol do mundo. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda família."
Em outra postagem, também lamentou a morte do "maior ícone da história futebolística".

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