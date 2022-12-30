Cristo Redentor é iluminado de verde e amarelo para homenagear Pelé

O monumento ao Cristo Redentor está iluminado com as cores verde e amarela, desde as 18h desta quinta (29), em homenagem a Pelé, que morreu aos 82 anos, em São Paulo. As cores poderão ser vistas ao longo de toda a noite e madrugada de sexta-feira (30).

A informação foi divulgada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, responsável pela estátua que se tornou símbolo do Brasil.

Cristo Redentor iluminado de verde e amarelo Crédito: Divulgação/Cristo Redentor

"O monumento ao Cristo Redentor ficará iluminado nas cores do Brasil durante toda a noite desta quinta-feira, a partir das 18h, em homenagem ao atleta do século, que encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros", divulgou o Santuário.