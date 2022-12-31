Mãe de Pelé não sabe de morte e será preservada por saúde debilitada

Celeste Arantes, mãe de Pelé, ainda não sabe da morte do filho na última quinta-feira (29) por falência de múltiplos órgãos em decorrência da progressão de um câncer de cólon.

Por preocupação com sua saúde, a família do Rei do Futebol optou por preservá-la da notícia. Ela completou 100 anos no último dia 20 de novembro, data da abertura da Copa do Mundo do Qatar.

Celeste Arantes, mãe de Pelé Crédito: Reprodução/Instagram

Celeste vive sob cuidados de "home care", com uma estrutura hospitalar montada em casa, com a família de Maria Lúcia, de 78 anos, irmã mais nova do Rei do Futebol.

Pelé, sua mãe, Celeste, e o pai, Dondinho - Acervo UH - 1962/Folhapress

Maria Lúcia evitava atender ligações e, inicialmente, pensava em não ir ao velório que se inicia na próxima segunda-feira (2), às 10h (de Brasília).

À ESPN, contou ter visitado o irmão no hospital Albert Einstein, em 21 de dezembro, e afirmou que "ele próprio já estava sentindo, já sabia que estava partindo".

"Ele é muito religioso, ele falava: 'está nas mãos de Deus'. E eu dizia: 'é isso mesmo, ele sabe o momento certo'", explicou.

Na programação do cortejo fúnebre, que acontecerá em Santos pouco antes do sepultamento do eterno craque, na próxima terça-feira (3), a carreata com o corpo do Rei do Futebol passará pelo canal 6 do município, onde vive hoje dona Celeste.

No aniversário mais recente dela, Pelé homenageou a mãe pelas redes sociais. "Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", publicaram os perfis oficiais do Rei.

O outro irmão, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, morreu em 26 de março de 2020, aos 77 anos, após complicações de um câncer de próstata.

A operação de despedida a Pelé, maior jogador da história do futebol, já é trabalhada pelo clube há meses apesar da morte recente. Na última semana, viralizaram nas redes sociais uma série de vídeos de uma estrutura para o velório sendo montada na Vila. O Santos não se pronunciou a respeito.

O VELÓRIO

Apesar da presença de público, que poderá se despedir do Rei do Futebol, a solenidade deve acontecer com caixão lacrado, com rígido protocolo de segurança. A previsão é para que tenha início às 10h (de Brasília).

Haverá ainda um cortejo pelas ruas de Santos. O sepultamento reservado aos familiares será no Memorial Necrópole Ecumênica, já na manhã de terça (3).

Os acessos para a cerimônia foram definidos com o portão 1 para a entrada de floriculturas. Posteriormente, serão posicionadas coroas de flores nas cadeiras laterais do estádio.

Os fãs poderão entrar pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, os principais, e seguirão, em fila indiana, até se aproximarem do local onde ficará posicionado o caixão. A exemplo de como foi o funeral da Rainha Elizabeth 2ª, as pessoas não poderão parar. Elas sairão pelos portões 7 e 8.

Em fotos aéreas, já é possível ver duas tendas montadas no centro do gramado onde Pelé se despediu do clube em partida diante da Ponte Preta, em 1974, ajoelhando-se no gramado.

Em um dos acessos, somente os familiares, algumas autoridades como uma eventual presença do Presidente da República, além de ídolos do Santos Futebol Clube poderão entrar. Não foi informado pelo clube qual será.