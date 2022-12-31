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Coringa voltou

Após longa negociação, Flamengo acerta retorno de Gerson

Volante volta ao clube rubro-negro após ter sido vendido ao Olympique de Marselha

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 16:16

Publicado em 

31 dez 2022 às 16:16
Gerson fez os gols que sacramentaram a vitória do Flamengo sobre o Independiente del Valle
Gerson retorna ao Flamengo após temporada no Olympique de Marselha Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo acertou neste sábado (31), último dia do ano, a volta do volante Gerson, que estava no Olympique de Marselha, da França. A informação foi confirmada pelo repórter Cahê Mota, do site GloboEsporte.com.
O sinal do acordo entre os clubes surgiu quando o vice-presidente de futebol Marcos Braz publicou em seu Instagram uma foto da Fraça e a música da cantora Simone, "Tô voltando".
Ainda segundo o Globo Esporte apurou, o valor da negociação ficou em 15 milhões de euros (R$ 85 milhões), além de mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus. Como o Olympique ainda deve 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) pela compra em 2021 feita junto ao Flamengo, o clube rubro-negro pagará 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões) de forma parcelada.

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