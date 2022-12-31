Após longa negociação, Flamengo acerta retorno de Gerson

O sinal do acordo entre os clubes surgiu quando o vice-presidente de futebol Marcos Braz publicou em seu Instagram uma foto da Fraça e a música da cantora Simone, "Tô voltando".

Ainda segundo o Globo Esporte apurou, o valor da negociação ficou em 15 milhões de euros (R$ 85 milhões), além de mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus. Como o Olympique ainda deve 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) pela compra em 2021 feita junto ao Flamengo, o clube rubro-negro pagará 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões) de forma parcelada.