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Calendário definido

Flamengo vai disputar Mundial de Clubes no Marrocos, em fevereiro

Fifa definiu, nesta sexta-feira (16), a sede e as datas da competição, que também terá a participação do Real Madrid, campeão europeu

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 12:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 dez 2022 às 12:19
Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores
Atual campeão da Libertadores, Flamengo voltará a jogar o Mundial Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
DOHA, CATAR - A Fifa definiu nesta sexta-feira (16) o Marrocos como sede do Mundial de Clubes, que terá a participação do Flamengo, atual campeão da Libertadores. Após muita negociação e suspeitas de que o torneio não aconteceria, a entidade, no Catar, resolveu bater o martelo e definir de uma vez por todas a situação. O campeonato será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro.
Marrocos traz boas lembranças ao Real Madrid. A equipe merengue já disputou um Mundial de Clubes no local e venceu o San Lorenzo, em 2014, por 2 a 0, na final. O país africano também recebeu a competição em 2013, quando o Atlético-MG acabou eliminado para o Raja Casablanca. O Bayern de Munique foi campeão.
Com o evento marcado para fevereiro, a Conmebol será obrigada a mudar a data da Recopa Sul-Americana, jogo que será entre Flamengo, campeão da Libertadores, e Independiente del Valle, da Sul-Americana. As partidas estavam marcadas para os dias 8 e 15 de fevereiro.
A Fifa divulgou também que a competição seguirá nos mesmos moldes dos últimos anos, com sete participantes. Flamengo, representante da América do Sul, e Real Madrid, da Europa, como de costume, entram na semifinal.
Das sete equipes, cinco já estão definidas. Além de Flamengo e Real Madrid, disputarão o torneio: Raja Casablanca, campeão da África, mas que deve entrar como time indicado por ser o campeão marroquino — o país que recebe o torneio tem direito a uma vaga. Sendo assim, o vice-campeão africano, o Al-Ahly, do Egito, ficaria com a vaga destinada ao campeão africano.
As outras duas equipes que já se garantiram na competição são Seattle Sounders (campeão da Concacaf) e Auckland City (campeão da Oceania). O campeão asiático ainda não foi definido e acontecerá apenas entre março e abril. Com isso, o Urawa Red Diamonds (campeão do lado leste asiático) deve herdar a vaga.
O próximo passo da entidade é definir os locais exatos e divulgar a tabela do campeonato. A expectativa é que os jogos aconteçam nas cidades de Marrakech e Agadir.

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