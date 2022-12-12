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Negociação

Flamengo chega a acordo com russos para a compra de Ayrton Lucas

Rubro-negro conseguiu reduzir valores a serem pagos ao Spartak Moscou e assegurou a contratação do lateral esquerdo

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 19:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 19:59
SÃO PAULO - Destaque na temporada, o lateral esquerdo Ayrton Lucas ficará no Flamengo. O rubro-negro conseguiu reduzir os valores pedidos inicialmente pelo Spartak Moscou e chegou a um acordo com os russos pela compra do jogador de 25 anos.
Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo
Ayrton Lucas vai assinar contrato por quatro temporadas com o Flamengo Crédito: Divulgação
Ayrton Lucas estava emprestado até o fim de 2022 e o preço inicial estipulado para a venda foi de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). No entanto, o Flamengo conseguiu negociar para pagar entre seis milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) e sete milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). A informação inicial do acordo foi dada pelo "ge" e confirmada pela reportagem.
Restam agora apenas detalhes burocráticos para o lateral esquerdo ser anunciado oficialmente e assinar contrato com o rubro-negro por quatro temporadas.
Ayrton Lucas tem disputado posição com o experiente Filipe Luís, que recentemente renovou com o clube e é uma espécie de "guru" do jovem, o orientando e dando conselhos sobre o setor.

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