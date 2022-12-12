Flamengo chega a acordo com russos para a compra de Ayrton Lucas

Ayrton Lucas estava emprestado até o fim de 2022 e o preço inicial estipulado para a venda foi de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). No entanto, o Flamengo conseguiu negociar para pagar entre seis milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) e sete milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). A informação inicial do acordo foi dada pelo "ge" e confirmada pela reportagem.