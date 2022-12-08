Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Sanchez nega problemas entre Corinthians e Flamengo por Vítor Pereira
Sem crise

Sanchez nega problemas entre Corinthians e Flamengo por Vítor Pereira

Ex-presidente do Timão diz que ida do técnico português para o rubro-negro, após ter deixado o time paulista, "faz parte do futebol brasileiro"

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 18:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 18:52
SÃO PAULO - A possível chegada de Vítor Pereira ao Flamengo não gerou problemas com o Corinthians. Pelo menos é o que diz o ex-presidente do clube Andrés Sanchez. Ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, o antigo dirigente criticou o treinador, mas afirmou que a troca "faz parte do futebol brasileiro".
Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, que está a caminho do Flamengo
Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, está perto de ser contratado pelo Flamengo Crédito: Divulgação
"Roubou nada, o futebol é assim. Ficou ruim para o Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Acho que não deveria ter falado o que falou. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás do que achar que é melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que inventam. Corinthians e Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro como de todo mundo", afirmou Andrés ao repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia.
Na saída do Corinthians, Vítor Pereira justificou que a renovação passaria por uma conversa com a esposa e os filhos, que permaneceram em Portugal por conta de questões de saúde de sogra do treinador. Entretanto, o português entrou em negociações com o Flamengo para 2023.
"O Flamengo jamais fez qualquer contato com o Vítor antes de ele se despedir do clube. Posterior a isso, o Fla entendeu que poderia fazer uma análise para levar o técnico e aí estamos trabalhando para que em janeiro possamos ter ele. Não tem nada certo", disse Braz.
"Certo está. É que eles têm medo do assédio, podem tomar um processo. Podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas", brincou Andrés. "Ele tem contrato até 31 de dezembro, mas é isso, se despediu do clube e o Flamengo fez a parte dele. Não tem problema nenhum. A única coisa ruim que houve foram as declarações. Corinthians e Flamengo continuam coirmãos como sempre", completou.
Em Doha para acompanhar a Copa do Mundo, Marcos Braz falou que a concretização formal do acerto está próxima.
"É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira. Eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado. A gente vai seguir os aconselhamentos que nos passaram", disse.

LEIA MAIS

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #17

Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a Copa do Mundo do Catar

Richarlison vai ter nome gravado em Calçada da Fama do Esporte no ES

Mulheres ainda lutam para se tornarem visíveis no país da Copa

Vídeo; Catar tem a sua 'Veneza' com passeio de gôndola em shopping

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados