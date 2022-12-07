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Homenagem

Richarlison vai ter nome gravado em Calçada da Fama do Esporte no ES

Camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo foi um dos escolhidos para ter nome imortalizado entre ídolos capixabas do esporte

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2022 às 20:52
Richarlison durante partida entre Brasil e Suíca no estádio 974, em Doha na Copa do Catar
Richarlison durante partida entre Brasil e Suíça, na Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
Artilheiro da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar, com três gols marcados, o capixaba Richarlison será homenageado na Calçada da Fama do Esporte do Espírito Santo. O jogador foi escolhido por uma comissão da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).
Richarlison surgiu no Real Noroeste e, após passagens por América-MG e Fluminense, chegou ao futebol europeu. Atualmente atua no Tottenham, da Inglaterra. O Pombo é o capixaba de maior destaque da história da Premier League. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América, em 2019, disputada no País, e a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.
O Pombo é o terceiro jogador a ser homenageado na Calçada da Fama do Esporte no Espírito Santo. Anteriormente, o ex-meia Geovani Silva, do Vasco e da Seleção Brasileira, e o falecido zagueiro Fontana, tricampeão em 1970, também tiveram os seus respectivos nomes imortalizados.
A Calçada da Fama fica no entorno do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. Segundo a secretaria, o registro dos nomes vai acontecer no final de dezembro.

Outros homenageados

Além de Richarlison, outros três atletas vão ter os seus respectivos nomes gravados na Calçada da Fama do Esporte do Espírito Santo: o boxeador Esquiva Falcão, a ginasta Geovanna Santos e o ex-goleiro de futebol de areia Pierre.
O pugilista Esquiva Falcão, a ginasta Geovanna Santos e o ex-jogador de futebol de areia Pierre
Esquiva Falcão, Geovanna Santos e Pierre vão ter nomes gravados na Calçada da Fama Crédito: Divulgação
Filho do lendário boxeador Touro Moreno, Esquiva Falcão conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, o primeiro pódio do Brasil na modalidade após um jejum de 44 anos. Outras conquistas relevantes nos ringues são a medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos, em 2010; e no Campeonato Mundial Amador, em 2011.
Geovanna Santos conheceu a ginástica rítmica por meio do projeto Campeões de Futuro, em Pinheiros, onde nasceu. Após se mudar para Vila Velha, com oito anos, para seguir com a prática da ginástica rítmica, Geovanna conquistou vários títulos em disputas escolares até chegar à seleção brasileira. Disputou a Olimpíada de Tóquio, em 2021, e, em 2022, conquistou duas medalhas de ouro no Pan-Americano da modalidade, no Rio de Janeiro.
Pierre coleciona títulos no futebol de areia, que ajudou a difundir no Estado e no Brasil. Pentacampeão mundial e bicampeão brasileiro, o goleiro acumula outros diversos títulos pela seleção brasileira e por clubes que defendeu.
Os quatro atletas vão se juntar aos outros 20 homenageados nas edições anteriores da Calçada da Fama. Na edição 2019, foram homenageados Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etinne Duarte – in memoriam (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).
Na de 2020, Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Anderson Varejão (basquete), Fontana – in memoriam (futebol), Natália Gaudio (ginástica rítmica) e Paulo André Camilo (atletismo).
Na última edição, em 2021, as personalidades eternizadas foram Alexandra Nascimento (handebol), Bruno Conde (karatê), Duda Brasil (futebol de areia), Loiola (vôlei de praia) e Patrícia Pereira (natação paralímpica).
Com informações do g1/ES

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