Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vídeo: assessor é criticado por jogar gato no chão em coletiva de Vini Jr.
Seleção Brasileira

Vídeo: assessor é criticado por jogar gato no chão em coletiva de Vini Jr.

Forma como animal foi retirado da bancada rendeu comentários negativos nas redes sociais; outros saíram em defesa do assessor

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2022 às 16:07
SÃO PAULO - Um convidado que não estava nos planos da CBF roubou a cena durante a entrevista coletiva desta quarta-feira (7) da Seleção Brasileira: um gato. O felino invadiu o local enquanto Vinicius Júnior falava com a imprensa e acabou sendo retirado da bancada pelo assessor de comunicação da entidade, Vinicius Rodrigues.
O jeito que o assessor pegou o gato, porém, rendeu alguns comentários negativos por parte de torcedores nas redes sociais. Ao mesmo tempo, outros internautas saíram em defesa do funcionário da CBF.
"Para que jogar o gato assim? (não importa que o bicho caia em pé). Não custava nada pegar numa boa e colocá-lo no chão", criticou um deles. "Que maldade jogar o gato desse jeito", acrescentou.
Outros torcedores, porém, alegaram que Vinicius Rodrigues pegou o gato exatamente do jeito que é recomendado, sem machucá-lo.
"Eu tenho um gato. Se algum desconhecido tentar pegar ele igual cachorro, pelas patas, toma uma unhada linda na face. Ele pegou pelo couro, jeito certo e que não machuca o bichinho", defendeu um torcedor".
"Verdade. Eu tenho 3 gatos também, e ele pegou certo. Pelo jeito ele entende de gato", complementou uma torcedora.
O jogador Vinicius Junior fala durante coletiva de imprensa após treino
Vinicius Junior se divertiu com a invasão do gato durante a coletiva Crédito: ANDRE PENNER/AP
Vinicius Junior, que respondia a uma pergunta da imprensa, divertiu-se com a entrada do gato 'invasor' e deu risada com a cena.
Enquanto os cães são vistos como animais impuros no Catar, os gatos dominam a região. Estima-se que há entre 2 milhões e 3 milhões de felinos no país-sede da Copa do Mundo — o equivalente a um por habitante.
O Brasil se prepara para enfrentar a seleção da Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Veja a repercussão nas redes

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Pai lembra infância de Richarlison e sonha: 'hexa e artilheiro'

'Um dos dias mais felizes da vida', diz Richarlison após conhecer Ronaldo

Chef que serviu 'bife de ouro' exibe conta de quase R$ 1 milhão

Corneta da Copa #4: goleada do Brasil empolga torcedores no ES

Vídeo; Catar tem a sua 'Veneza' com passeio de gôndola em shopping

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados