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Alegria do capixaba

'Um dos dias mais felizes da vida', diz Richarlison após conhecer Ronaldo

Richarlison volta a rasgar elogios ao Fenômeno, com quem se reuniu após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, na segunda-feira (5)

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 21:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2022 às 21:28
SÃO PAULO - Richarlison voltou a falar sobre o encontro com Ronaldo depois da goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), por 4 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.
Richarlison em encontro com Ronaldo, durante a Copa do Mundo do Catar
Richarlison se emocionou em encontro com Ronaldo, na Copa do Mundo do Catar Crédito: Instagram/Reprodução
"Um dos dias mais felizes da minha vida! Além da classificação, de mais um gol na Copa, ainda ter a chance de conhecer e trocar ideia com um dos meus maiores ídolos... Nem nos meus melhores sonhos imaginei um dia assim. Obrigado, Ronaldo!", escreveu o atual camisa 9 da Seleção nas redes sociais.
Autor de um dos gols do Brasil goleada, Richarlison conheceu o ídolo nesta segunda-feira (5) e se emocionou. "Fico emocionado, porque é meu ídolo, assim como o Neymar. Inspiração de criança. Você já viu um monte de foto minha de [cabelo] Cascão, te imitando. Você estar aqui é uma alegria para todo o grupo, e querendo ou não contagia dentro de campo ver você, o Cafu, o Kaká o Roberto Carlos. Isso nos incentiva bastante", falou Richarlison.
Ronaldo ouviu atentamente ao emocionado fã. "O que eu fiz por você, agora é a sua vez. Você que inspira milhões de brasileiros com a tua arte, com os teus gols, sua alegria de jogar. Você é um orgulho para a gente. Quero te desejar muita sorte", falou o pentacampeão.
A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

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