Estrelas do futebol entram em campo para ajudar vítimas das chuvas no ES

Alguns nomes conhecidos do no Estado e no Brasil já tem presença garantida no evento Crédito: Divulgação

Nos últimos dias, o Espírito Santo sofreu com as fortes chuvas , que causaram enchentes em várias regiões. Mais de três mil pessoas precisaram deixar suas casas, que foram invadidas pela água, e acabaram perdendo todos os seus pertences. Para ajudar a minimizar esse sofrimento, estrelas capixabas do futebol e de outros esportes resolveram se unir e vão entrar em campo para arrecadar alimentos que serão doados às vítimas da chuva no Estado.

No próximo domingo (11), às 10 horas, a bola vai rolar no Estádio Kleber Andrade, em um jogo beneficente. O ingresso para o evento será a doação de 4 quilos de alimentos não perecíveis. Algumas personalidades conhecidas já estão confirmadas. Além dos árbitros Mirandinha e Wallace Valente, estarão em campo os laterais Sidcley e Hayner, o meia Edinho, o ex-goleiro Carlos Germano, entre outros, segundo os organizadores.

A iniciativa é de Charles Costa, que organiza o jogo em parceria com os projetos Tons de Amoras e Abeca e voluntários. Ele espera um público grande e conta com a solidariedade do povo capixaba. “A gente espera que a torcida abrace a causa e compareça em peso. Vamos aproveitar o clima de Copa e a presença de alguns jogadores conhecidos para atrair mais pessoas, que muitas vezes não costumam assistir a jogos de futebol, mas vão porque querem ajudar”, afirmou.

Ex-jogador e ídolo da Desportiva Ferroviária, Léo Oliveira também está participando da organização do evento. Ele irá ajudar na distribuição das doações para as vítimas da chuva em Viana, por ser morador da cidade, uma das mais afetadas por enchentes.