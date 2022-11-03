Aster e Porto Vitória conhecem adversários da fase de grupos da Copa SP

Aster e Porto Vitória conheceram seus rivais na Copa SP Crédito: Henrique Montovanelli/FES e Wagner Chaló

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta quinta-feira (03), a divisão dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Logo, Aster e Porto Vitória, equipes que vão representar o Espírito Santo na competição, conheceram seus adversários.

O Aster encara na primeira fase o Ska Brasil-SP, Vitória-BA e Paraná Clube. Todos os confrontos acontecem em Santana de Parnaíba, sede do Grupo 23. Já o Porto Vitória enfrenta na fase inicial o Taubaté, Fluminense e Imperatriz-MA. Todos os confrontos acontecem em Taubaté, sede do Grupo 14.

Aster e Porto Vitória garantiram vaga na Copa SP porque foram campeão e vice, respectivamente, do Capixabão Sub-20 deste ano.

COPA SP

A 53° edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior e mais tradicional competição de base do Brasil, terá 32 sedes e 128 clubes. A Copinha começa em 2 de janeiro e se encerra no dia 25, data grande decisão.