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Transferência

Olympiacos anuncia a contratação do lateral Rodinei, ex-Flamengo

Nas redes sociais, clube grego destaca que o jogador vem de "uma excelente temporada" pelo time rubro-negro

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 15:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 dez 2022 às 15:37
Rodinei, ex-Flamengo, é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia
Rodinei, ex-Flamengo, é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia Crédito: Olympiacos/Divulgação
RIO DE JANEIRO - Após assinar contrato de dois anos e meio, o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, foi anunciado como novo reforço do Olympiacos para o restante da temporada 2022/2023. O atleta posou para várias fotos na sede do novo clube, que foram utilizadas nas redes sociais.
Na nota, em seu site oficial, o Olympiacos destacou que o brasileiro, de 30 anos, "vem de uma excelente temporada no Flamengo, que o levou à conquista da Copa Libertadores".
Após sete temporadas na Gávea, Rodinei somou 223 partidas, com nove gols. O lateral fez parte dos dois momentos mais importantes do time rubro-negro nos últimos tempos. Foi campeão carioca (2017 e 2019), brasileiro (2019), da Libertadores (2019 e 2022) e da Copa do Brasil (2022), com direito a converter a última cobrança de pênalti na final contra o Corinthians.
Em dezembro de 2019, Rodinei foi emprestado ao Internacional, equipe na qual disputou 52 partidas e marcou três gols. O lateral também tem passagens por Avaí, Marcílio Dias, Corinthians, CRAC, Penapolense e Ponte Preta. Ele fez parte da pré-seleção do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022.

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