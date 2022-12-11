Olympiacos anuncia a contratação do lateral Rodinei, ex-Flamengo

Na nota, em seu site oficial, o Olympiacos destacou que o brasileiro, de 30 anos, "vem de uma excelente temporada no Flamengo, que o levou à conquista da Copa Libertadores".

Após sete temporadas na Gávea, Rodinei somou 223 partidas, com nove gols. O lateral fez parte dos dois momentos mais importantes do time rubro-negro nos últimos tempos. Foi campeão carioca (2017 e 2019), brasileiro (2019), da Libertadores (2019 e 2022) e da Copa do Brasil (2022), com direito a converter a última cobrança de pênalti na final contra o Corinthians.