Seleção desembarca no Brasil com 'ferida aberta' após adeus à Copa

Tite no desembarque da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, após eliminação da Copa Crédito: Bruno Murito/ge

RIO DE JANEIRO - Parte da delegação da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar desembarcou na manhã deste domingo (11), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, após a eliminação no torneio. O técnico Tite apenas acenou para o público.

Além dele, retornaram ao Brasil no mesmo voo integrantes da comissão técnica, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, dirigentes e alguns jogadores, entre eles Ederson, Raphinha, Pedro, Weverton, Everton Ribeiro, Rodrygo e Danilo. O restante do grupo foi direto para a Europa.

"Ainda é tudo muito recente, todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estávamos confiantes de chegar à final e sermos campeões, o trabalho estava sendo feito para isso. A equipe é muito forte, todo mundo bem, no seu melhor e infelizmente em um jogo que sofremos um chute no gol, acabamos perdendo nos pênaltis", disse o jogador.

"Não tem muito o que falar. São momentos difíceis. A gente tenta confortar com palavras mas foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo. Nós precisamos seguir em frente, temos carreiras pelos nossos clubes. Agora tenho minhas férias para descansar um pouco. A temporada foi muito puxada. É levantar a cabeça e seguir em frente", acrescentou.

Everton Ribeiro só atuou 35 minutos nesta Copa, quando entrou no decorrer do segundo tempo na derrota por 1 a 0 contra Camarões ainda na fase de grupos — o técnico Tite poupou titulares naquele jogo.