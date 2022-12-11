Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Seleção desembarca no Brasil com 'ferida aberta' após adeus à Copa
Hexa adiado

Seleção desembarca no Brasil com 'ferida aberta' após adeus à Copa

Maioria dos jogadores ficou na Europa; único a falar no desembarque, Everton Ribeiro lamentou a eliminação brasileira

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 11:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 dez 2022 às 11:11
Tite no desembarque da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, após eliminação da Copa
Tite no desembarque da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, após eliminação da Copa Crédito: Bruno Murito/ge
RIO DE JANEIRO - Parte da delegação da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar desembarcou na manhã deste domingo (11), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, após a eliminação no torneio. O técnico Tite apenas acenou para o público.
Além dele, retornaram ao Brasil no mesmo voo integrantes da comissão técnica, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, dirigentes e alguns jogadores, entre eles Ederson, Raphinha, Pedro, Weverton, Everton Ribeiro, Rodrygo e Danilo. O restante do grupo foi direto para a Europa.
Everton Ribeiro, meia-atacante do Flamengo foi o único a falar no desembarque e lamentou a derrota para a Croácia nas quartas de final do Mundial.
"Ainda é tudo muito recente, todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estávamos confiantes de chegar à final e sermos campeões, o trabalho estava sendo feito para isso. A equipe é muito forte, todo mundo bem, no seu melhor e infelizmente em um jogo que sofremos um chute no gol, acabamos perdendo nos pênaltis", disse o jogador.
"Não tem muito o que falar. São momentos difíceis. A gente tenta confortar com palavras mas foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo. Nós precisamos seguir em frente, temos carreiras pelos nossos clubes. Agora tenho minhas férias para descansar um pouco. A temporada foi muito puxada. É levantar a cabeça e seguir em frente", acrescentou.
Everton Ribeiro só atuou 35 minutos nesta Copa, quando entrou no decorrer do segundo tempo na derrota por 1 a 0 contra Camarões ainda na fase de grupos — o técnico Tite poupou titulares naquele jogo.
Os jogadores do Flamengo retornam aos treinamentos no dia 26 de dezembro, mas Everton e o atacante Pedro — representantes do clube no Qatar — devem folgar até o dia 2 de janeiro.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Conmebol sugere mudança no uniforme da Seleção em homenagem a Pelé

Corneta da Copa #5: torcida no ES aponta erros que derrubaram a Seleção

Quem deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira? Vote

Vídeo: turistas curtem viagem de luxo em metrô no Catar por R$ 3

Tem cerveja? A saga para conseguir 'molhar o bico' no país da Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados