Croácia vence o Brasil nos pênaltis e dá fim ao sonho do hexa

Croácia elimina o Brasil da Copa Crédito: Vitor Jubini

O Brasil deu adeus ao sonho do hexa. Após empate por 1 a 1 com os dois gols saindo na prorrogação, a Seleção Brasileira foi derrotada pela Croácia nos pênaltis por 4 a 2 na tarde desta sexta-feira (09), no Education City Stadium. O Brasil volta para a casa, enquanto os europeus voltam a campo na próxima terça-feira (13), para enfrentar o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina na partida válida pela semifinal, que acontece às 16h, no Lusail Stadium.

O JOGO

Após uma semana jogando o favoritismo para cima do Brasil, a Croácia entrou em campo motivada a surpreender o Brasil. Subiu a marcação e dominou a posse de bola. Acostumado a ditar o ritmo do jogo, o time de Tite não esperava e demorou a se encontrar em campo, inclusive apresentou falhas de posicionamento que não costuma ter.

Ainda assim, o Brasil não chegou a correr riscos e a medida que o tempo foi passando conseguiu entender o jogo. Aos 19 minutos, Vini Jr. tabelou com Richarlison, mas seu chute parou na defesa croata. Na sequência, Neymar fez boa jogada e chutou para a defesa de Livakovic.

Muita disposição dos dois lados, posse de bola praticamente dividida boa parte da primeira etapa e pouco perigo para os dois goleiros. Primeiro tempo sem gols.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes voltaram sem substituições, e o segundo tempo começou bem estudado. Mas o Brasil mostrou mais fome de bola. Aos 9 minutos, Richarlison dominou a bola na intermediária e deu belo passe para Neymar, que chutou de esquerda para a defesa do goleiro croata. Insatisfeito, Tite mexeu na equipe. Tirou Raphinha e Vini Jr e colocou Antony e Rodrygo.

Na primeira jogada de Rodrygo, aos 20 minutos, ele cruzou pelo lado esquerdo do ataque brasileiro, a zaga croata bateu cabeça e a bola sobrou para Paquetá cara a cara, mas Livakovic defendeu o chute do meia brasileiro. Aos 30, foi a vez de Neymar perder mais um duelo cara a cara com o goleiro croata.

O Brasil seguiu com mais intensidade, mas faltou capricho no último passe e nas finalizações. A Croácia cozinhou o jogo e se defendeu muito bem. Tite ainda sacou Richarlison e colocou Pedro, mas o empate em 0 a 0 permaneceu e a partida foi para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO

No tempo extra, o cenário não mudou. A Croácia posicionou sua marcação no campo de defesa e esperou o Brasil atacar. A Seleção martelava, martelava, mas não encontrava o caminho dol gol. Na primeira parte da prorrogação, os europeus assustaram. Petkovic fez grande jogada e rolou para Brozovic, que errou o chute.

No último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Neymar resolveu a parada para o Brasil. Buscou a bola na intermediária, tabelou primeiro com Rodrygo e depois com Paquetá, saiu na cara do gol, driblou o goleiro e chutou com força para estufar as redes para fazer 1 a 0 Brasil.

No segundo tempo da prorrogação, Tite optou por Alex Sandro no lugar de Militão, e Fred na vaga de Paquetá. O Brasil passou a se defender mais e administrar o jogo. Mas a Croácia empatou a partida em um rápido contragolpe. Orsic cruzou para trás, Petkovic chutou, a bola desviou em Marquinhos e morreu no fundo das redes de Alisson: 1 a 1 e a decisão ficou para os pênaltis.

PÊNALTIS

A Croácia abriu as cobranças com Vlasic, que bateu no meio do gol para fazer 1 a 0. Rodrygo iniciou para o Brasil e bateu à meia altura para a defesa do goleiro croata. Na sequência, Majer, também no meio do gol, fez para a Croácia. Casemiro bateu o segundo pênalti do Brasil e converteu. Modric bateu terceiro, deslocou Alisson e fez 3 a 1 para os europeus. Pedro bateu com enorme categoria e manteve Brasil vivo na disputa.