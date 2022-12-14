Corinthians trata ida de Vitor Pereira para o Flamengo como 'traição'

Duilio Monteiro, presidente do Corinthians Crédito: Reprodução / ge (Ana Canhedo)

Após a confirmação do acordo entre o português Vítor Pereira e o Flamengo para a próxima temporada, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro, disse ter sido traído pelo ex-treinador do clube paulista.

Na última terça-feira (13), o Flamengo usou as redes sociais para divulgar que tem um acordo com Vítor Pereira para comandar o time em 2023. Com a notícia, torcedores do Corinthians se revoltaram, já que, anteriormente, o português havia dito que ficaria afastado do futebol por problemas familiares, relacionados à sogra dele, que vive em Portugal.

Com isso, Duilio Monteiro Alves veio a público para se pronunciar sobre a situação. Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (14), fez duras críticas ao técnico português.

“Ele mentiu, fui enganado [...] O que foi colocado para nós, foi colocado para os torcedores, eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês, uma doença da sogra, ele preferiu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso, vamos em frente. Temos condições para isso e elenco para seguir”, disse.

Claramente descontentes com a postura de Vítor Pereira, os torcedores do Corinthians também foram para as redes sociais para demonstrarem insatisfação com o ex-treinador, que partiu para o comando de um dos maiores rivais do clube.

Duilio contou ainda que não faltaram esforços por parte da diretoria corintiana para que o treinador ficasse. “Fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que tinha carta branca para trabalhar. Em 2022, trouxemos os reforços que ele quis, Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maycon, Junior Moraes… E nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas”, afirmou o presidente.

Intrigado com a postura de Vítor Pereira diante da situação, Duilio relembrou uma entrevista em que o treinador chamou o jornalista Marco Bello de mal educado, por causa de uma pergunta de cunho familiar. “Não sei que educação é essa que ele tem. Uma educação que não forma caráter. O Corinthians é muito maior que todos nós. O Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. É passado. E caráter das pessoas a gente não comanda”, frisou.

O presidente afirmou ainda que não falou e nem irá falar mais com Vítor Pereira. E também garantiu que não há nenhum problema quanto à postura do Flamengo, já que o clube carioca fez a investida a um profissional livre no mercado.

CONTRATO ATÉ O FIM DO ANO

Perguntado sobre o contrato que o Corinthians tem com o português até o fim do ano, Duilio afirma que nenhum valor está pendente e que o clube paulista não tem o que fazer diante da situação.