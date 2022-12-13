Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Richarlison "fecha as costas" com tattoo dele ao lado de Ronaldo e Neymar
Eternizado

Richarlison "fecha as costas" com tattoo dele ao lado de Ronaldo e Neymar

Após retornar da Copa do Catar, o atacante capixaba homenageou os ídolos dele no futebol e se colocou junto dos craques

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:54

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:54
Copa do Mundo infelizmente acabou mais cedo do que a seleção brasileira e os brasileiros imaginavam. Sem o hexa para comemorar, aos poucos, os jogadores vão retornando à rotina nos respectivos clubes, porém o capixaba Richarlison chegará diferente ao Tottenham.
O atacante brasileiro, destaque do time canarinho no Catar, resolveu chegar com uma novidade ao se reapresentar ao clube inglês. O craque nascido em Nova Venécia "fechou as costas" com uma tatuagem na qual se coloca entre dois ídolos dele: Ronaldo Fenômeno e Neymar.
Futebol
Richarlison se tatuou ao lado de Neymar, Ronaldo e ainda homenageou Pelé no desenho Crédito: INstagram/@dom.tattoo
A pintura ainda traz parte do trecho "ordem e progresso" da bandeira do Brasil, e ainda um menino com a camisa 9 e o nome dele às costas em frente a uma favela. A assinatura de Pelé também foi gravada na pele do jogador.
O Pombo anotou três gols no Mundial (dois contra a Sérvia e um contra a Coreia do Sul) e ganhou a simpatia dos brasileiros com a dedicação em campo e o jeito irreverente fora dele.

Veja mais sobre a Copa do Mundo

Tite recebe propostas de três seleções e dois times europeus após a Copa

Richarlison passa por exames e pode ficar fora dos gramados por um mês

Argentinos zoam e fazem até um minuto de silêncio ao Brasil por eliminação

Em 2026, Brasil pode ter a mesma base da Seleção que disputou o Mundial do Catar

Richarlison diz que momento é de 'lamber as feridas'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Richarlison Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados