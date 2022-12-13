Richarlison "fecha as costas" com tattoo dele ao lado de Ronaldo e Neymar

Copa do Mundo infelizmente acabou mais cedo do que a seleção brasileira e os brasileiros imaginavam. Sem o hexa para comemorar, aos poucos, os jogadores vão retornando à rotina nos respectivos clubes, porém o capixaba Richarlison chegará diferente ao Tottenham.

O atacante brasileiro, destaque do time canarinho no Catar, resolveu chegar com uma novidade ao se reapresentar ao clube inglês. O craque nascido em Nova Venécia "fechou as costas" com uma tatuagem na qual se coloca entre dois ídolos dele: Ronaldo Fenômeno e Neymar.

Richarlison se tatuou ao lado de Neymar, Ronaldo e ainda homenageou Pelé no desenho Crédito: INstagram/@dom.tattoo

A pintura ainda traz parte do trecho "ordem e progresso" da bandeira do Brasil, e ainda um menino com a camisa 9 e o nome dele às costas em frente a uma favela. A assinatura de Pelé também foi gravada na pele do jogador.