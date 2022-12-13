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Olho no futuro

Tite recebe propostas de três seleções e dois times europeus após a Copa

Contatos já haviam sido feitos antes do Mundial e retornaram após a eliminação da Seleção Brasileira no Catar

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:33
DOHA, CATAR - Depois de ser eliminado da Copa do Mundo e confirmar que vai sair da Seleção Brasileira, Tite recebeu contato de três seleções e dois times da Europa para passar a trabalhar a partir de janeiro, segundo apurou a reportagem.
O técnico Tite, do Brasil, na partida entre Brasil e Camarões pela Copa
Tite, a princípio, planeja tirar seis meses de férias Crédito: FRANK AUGSTEIN/AP
O agora ex-técnico do Brasil tem representantes na Europa para receber os detalhes das propostas e decidir o que fazer. Inicialmente, o primeiro desejo do comandante era ficar seis meses fora do mercado e descansando, mas ele sempre deixou claro que, dependendo do tamanho da equipe, as férias poderiam ser repensadas.
Os cinco contatos já tinham sido feitos antes mesmo da Copa do Mundo, mas Tite respondeu que não ouviria nada naquele momento e que gostaria de terminar a competição antes de analisar as propostas.
O que chamou a atenção do técnico é que os cinco voltaram a entrar em contato com seus representantes após a competição e fizeram elogios ao trabalho que viram durante o ciclo e também na competição, apesar da eliminação nas quartas de final.
As chances de Tite trabalhar no Brasil agora são reduzidas. Para quebrar a promessa de férias, o projeto apresentado precisaria ser algo grandioso, que o fizesse buscar algo que ainda não teve na carreira.

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