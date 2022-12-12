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Argentinos zoam e fazem até um minuto de silêncio ao Brasil por eliminação

Hermanos fizeram festa no Catar nesta segunda (12), véspera da semifinal contra a Croácia, e tiraram onda com os brasileiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 16:32

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 16:32

SÃO PAULO - As ruas do Catar foram mais uma vez tomadas por torcedores da Argentina nesta segunda-feira (12), um dia antes da semifinal contra a Croácia na Copa do Mundo. Já virou tradição a festa azul e branca na véspera das partidas dos hermanos.
Festa de torcedores da Argentina em Doha, durante a Copa do Mundo do Catar
Argentinos entoaram cânticos de provocação contra os brasileiros Crédito: Reprodução de vídeo
A desta segunda-feira (12), porém, foi repleta de provocação e zoeira ao Brasil — mais do que o habitual —, por conta da eliminação da Seleção nas quartas de final. Cânticos já conhecidos como o "Brasil, decime que se siente" e outro que lembra a conquista da Copa América no Maracanã no ano passado foram berrados pelos argentinos no Souq Waqif, um dos pontos turísticos do Qatar.
Em meio às inúmeras zoeiras, milhares de argentinos presentes na festa fizeram até um minuto de silêncio pela queda do Brasil da Copa.
O duelo da Argentina contra a Croácia será na terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. O vencedor encara França ou Marrocos na final, marcada para domingo (18).

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