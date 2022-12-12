Argentinos zoam e fazem até um minuto de silêncio ao Brasil por eliminação

A desta segunda-feira (12), porém, foi repleta de provocação e zoeira ao Brasil — mais do que o habitual —, por conta da eliminação da Seleção nas quartas de final. Cânticos já conhecidos como o "Brasil, decime que se siente" e outro que lembra a conquista da Copa América no Maracanã no ano passado foram berrados pelos argentinos no Souq Waqif, um dos pontos turísticos do Qatar.