Confira datas e horários dos últimos jogos da Copa do Mundo do Catar

Chaveamento da fase final da Copa do Mundo do Catar Crédito: Arte Geraldo Neto

Restam apenas quatro jogos para a Copa do Mundo do Catar chegar ao fim. Depois de dois dias de folga, a bola vai voltar a rolar nesta terça-feira (13), com o início da fase semifinal. Argentina e Croácia vão se enfrentar, às 16 horas (de Brasília) no Estádio Lusail. Na quarta-feira (14), no mesmo horário, será a vez do duelo entre França e Marrocos. Confira no chaveamento acima.

Os vencedores farão a grande final no próximo domingo (18), a partir das 12 horas (de Brasília). Já os perdedores vão se enfrentar no dia anterior, sábado (17), na disputa pelo terceiro lugar da Copa.

A Argentina chega à semifinal com a missão de voltar à final da Copa depois de oitos anos. E, chegando lá, o desafio será acabar com um jejum de 36 anos sem conquistar o título mundial. Suas duas únicas conquistas foram em 1978 e 1986.

Para a Croácia, é a chance de chegar à decisão pela segunda Copa seguida. Em 2018, na Rússia, foi derrotada pela França por 4 a 2, na final, ficando com o vice-campeonato.

A França, por sua vez, tentará chegar à segunda final seguida e, depois, ao tricampeonato mundial, sendo bicampeã de forma consecutiva (2018 e 2022), façanha que só foi obtida até hoje por Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962).