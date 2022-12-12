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Esperança nas alturas

Companhia aérea de Marrocos prepara 30 voos especiais para o Catar

Seleção marroquina é a primeira do continente africano a chegar até a semifinal na história da Copa do Mundo e feito alimentou ainda mais a esperança dos torcedores

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 14:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 14:55
Se a torcida de Marrocos é uma das mais barulhentas da Copa do Mundo, ela será ainda mais. Isso porque, a Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, divulgou nesta segunda-feira (12) que fará 30 voos especiais entre Casablanca e Doha, no Catar, para levar torcedores ao país onde está sendo disputado o Mundial.
Empresa marroquina divulgou a decisão na tarde desta segunda-feira (12)
Empresa marroquina divulgou a decisão nesta segunda-feira (12) Crédito: Reprodução / melhoresdestinos.com
"Para permitir aos muitos marroquinos que desejam apoiar a seleção nacional na sua epopeia e viver a emoção da semifinal do Mundial, a Royal Air Maroc montou uma verdadeira ponte aérea entre Casablanca e Doha. Uma qualificação histórica, um dispositivo histórico", disse a companhia aérea em um comunicado divulgado.
Os voos especiais acontecerão entre terça (13) e quarta-feira (14), quando acontece a partida contra a França, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar. A força dos torcedores no país do Oriente Médio foi destacada pelo técnico Walid Regragui ao longo da histórica campanha marroquina nesta edição do Mundial. "A seleção deve reunir todos os marroquinos. Em um ponto, estávamos divididos. Se conseguimos juntar as nossas pessoas em torno do futebol, isso é bom", disse o treinador.
Marrocos vive um momento histórico no futebol. A seleção se tornou a primeira equipe africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, ultrapassando a marca de Camarões, Senegal e Gana, que dividiam o posto por terem alcançado a fase de quartas de final em 1990, 2002 e 2010, respectivamente.
A seleção marroquina entra em campo na próxima quarta-feira (14) para enfrentar a França, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.

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