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Eficiência

Messi dá show, Argentina vence a Croácia e vai à final da Copa do Mundo

Seleção albiceleste agora espera o vencedor do confronto entre França e Marrocos para conhecer o adversário da grande decisão

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:54

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

13 dez 2022 às 17:54
Messi comemora gol de pênalti com os companheiros
Messi comemora gol de pênalti com os companheiros Crédito: Vitor Jubini
A Argentina está na final da Copa do Mundo, a segunda nas últimas três edições. Com mais uma grande atuação de Messi, os Hermanos mostraram ao Brasil como se faz e venceram a Croácia por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (13), no Lusail Stadium. Messi e Álvares (2) marcaram os gols da vitória e fizeram a festa dos milhares de torcedores, que não pararam de cantar por um minuto, nas arquibancadas. 
Os Hermanos voltam a campo já  no próximo domingo (18) para a grande final da Copa do Mundo. A partida contra França ou Marrocos acontece no Lusail Stadium às 12h. Enquanto isso, a seleção croata disputa o terceiro lugar da Copa do Mundo contra o perdedor do duelo entre França e Marrocos, no próximo sábado (17), às 12h, no Khalifa Stadium. 

O JOGO

Assim como fez com o Brasil no primeiro tempo das quartas de final, a Croácia de Modric e companhia iniciou o duelo contra a Argentina valorizando a posse de bola e dominando as ações. Deu certo nos primeiros 15 minutos de jogo, mas ainda assim os croatas não conseguiram levar perigo à meta do goleiro Emiliano Martínez. 
Pouco a pouco a Argentina se soltou no jogo e começou a equilibrar as ações. Tanto que aos 24 minutos o primeiro lance de perigo da partida saiu em belo chute de Enzo Fernandez, que forçou boa defesa de Livakovic. Ja dona do jogo, bastaram cinco minutos para os Hermanos colocarem o pé na grande final. Aos 34, Álvarez saiu cara a cara com o goleiro croata. Ele perdeu o gol, mas sofreu pênalti. Messi bateu firme para fazer 1 a 0. Aos 39 em contragolpe, Álvares arrancou do campo de defesa e aos trancos e barrancos ficou frente à frente com Livakovic mais uma vez. Desta vez e chutou forte para estufar as redes: 2 a 0 Argentina. 

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, a Croácia, que precisava reverter o resultado, tentou ser mais agressiva e se lançou ao ataque. Mas não obteve sucesso em suas primeiras investidas. A Argentina conseguia se defender muito bem e administrava o jogo para não oferecer chances aos europeus. Mas nem só da defesa viviam os Hermanos, Aos 12 minutos, Messi fez boa jogada e chutou forte para a defesa de Livakovic. 
Mas o dia era mesmo de Messi. Aos 24 minutos, o atacante fez linda jogada pelo lado direito do ataque, deixou o zagueiro a ver navios e tocou para Álvarez só empurrar para as redes: 3 a 0 Argentina. 
Após o gol a própria Croácia jogou a toalha. O treinador substituiu Modric, seu melhor jogador, em claro sina de que não havia mais nada a fazer. A Argentina administrou o jogo, assegurou a vitória e a vaga na grande final da Copa do Mundo do Catar.

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