Richarlison lamenta eliminação na Copa do Mundo, chora e pede desculpas

Seleção Brasileira perde para Croácia nas quartas de final e é eliminada da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

Não tem jeito, perder dói. Perder da forma como perdeu, deve ter doído demais. Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 em 120 minutos, nesta sexta-feira (09), no Estádio Cidade da Educação, o clima entre os jogadores era de luto.

Na zona mista, nós jornalistas esperamos por mais de horas para ouvir uma palavra dos jogadores. Quando eles vieram, as expressões e os olhos inchados revelavam o tamanho da tristeza. Entre eles, Richarlison, um dos mais apaixonados por vestir a camisa da Seleção parou para falar conosco. Os olhos cheios d'água falavam muito mais alto sobre a dor da derrota do que a voz embargada para dezenas de celulares.

"É difícil de falar, né? Está difícil, né? Sem palavras. Acho que a gente fez quase tudo certo, só que infelizmente não fomos coroados pelo excelente trabalho que a gente construiu. E agora é sei lá, ir para o quarto chorar porque a gente é ser humano, a gente sofreu uma derrota dolorida. Um jogo que, a meu ver, a gente poderia ter vencido", lamentou.

Muito triste pela forma como ocorreu a eliminação do Brasil, Richarlison pediu desculpas ao torcedor brasileiro. "Agora é hora de sofrer um pouco, eu como torcedor, jogador brasileiro, venho aqui pedir desculpas aos nossos familiares, nosso torcedor que acreditou até o final", afirmou.

Fim do sonho: torcedores e jogadores após eliminação do Brasil na Copa do Catar

Richarlison toma para si um fardo que nem é dele. Na derrota é muito difícil de enxergar as coisas boas. Certamente o atacante capixaba ainda não sabe o quanto ele deu orgulho para Nova Venécia, para o Espírito Santo, para o capixaba. Quantas pessoas se alegraram com a dança do pombo.