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Adeus Catar

Richarlison lamenta eliminação na Copa do Mundo, chora e pede desculpas

Atacante capixaba ainda não tem noção do orgulho que deu para o Espírito Santo nessa Copa. Precisa pedir desculpas não, Richarlison. Perder é do jogo. Lamente a derrota, mas depois levante a cabeça e volte mais forte

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 20:46

Públicado em 

09 dez 2022 às 20:46
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Seleção Brasileira perde para Croácia nas quartas de final e é eliminada da Copa do Mundo do Catar
Seleção Brasileira perde para Croácia nas quartas de final e é eliminada da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Não tem jeito, perder dói. Perder da forma como perdeu, deve ter doído demais. Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 em 120 minutos, nesta sexta-feira (09), no Estádio Cidade da Educação, o clima entre os jogadores era de luto.
Na zona mista, nós jornalistas esperamos por mais de horas para ouvir uma palavra dos jogadores. Quando eles vieram, as expressões e os olhos inchados revelavam o tamanho da tristeza. Entre eles, Richarlison, um dos mais apaixonados por vestir a camisa da Seleção parou para falar conosco. Os olhos cheios d'água falavam muito mais alto sobre a dor da derrota do que  a voz embargada para dezenas de celulares. 
"É difícil de falar, né? Está difícil, né? Sem palavras. Acho que a gente fez quase tudo certo, só que infelizmente não fomos coroados pelo excelente trabalho que a gente construiu. E agora é sei lá, ir para o quarto chorar porque a gente é ser humano, a gente sofreu uma derrota dolorida. Um jogo que, a meu ver, a gente poderia ter vencido", lamentou. 
Muito triste pela forma como ocorreu a eliminação do Brasil, Richarlison pediu desculpas ao torcedor brasileiro. "Agora é hora de sofrer um pouco, eu como torcedor, jogador brasileiro, venho aqui pedir desculpas aos nossos familiares, nosso torcedor que acreditou até o final", afirmou. 

Fim do sonho: torcedores e jogadores após eliminação do Brasil na Copa do Catar

Richarlison toma para si um fardo que nem é dele. Na derrota é muito difícil de enxergar as coisas boas. Certamente o atacante capixaba ainda não sabe o quanto ele deu orgulho para Nova Venécia, para o Espírito Santo, para o capixaba. Quantas pessoas se alegraram com a dança do pombo. 
Deixa eu te contar um segredo, Richarlison? Não precisa pedir desculpas. Todo mundo viu seu esforço, sua vontade e garra dentro de campo. Perder dói, mas é do jogo. Mais cedo ou mais tarde essa dor vai passar, você vai levantar a cabeça e voltar mais forte.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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