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Copa do Mundo

Galvão alfineta Tite em vitória argentina e representa brasileiros: 'Lição'

Narrador fez desabafos contra o técnico, nesta terça-feira (13), ao ver a Argentina atropelar a Croácia, que havia eliminado o Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 18:30

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 18:30

SÃO PAULO - "A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse". Essas foram as palavras de Galvão Bueno após o terceiro gol da vitória argentina sobre a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira (13). Durante a transmissão da partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar, o narrador também aproveitou para aflorar o lado torcedor e despejar desabafos sobre a eliminação da Seleção Brasileira pelos croatas nas quartas.
Galvão Bueno, narrador do Grupo Globo
Galvão Bueno disse que esperava que o Brasil vencesse a Croácia, do mesmo jeito que a Argentina Crédito: TV Globo/Reprodução
"Não é que a Argentina está ganhando. A Argentina domina o jogo. Joga como quer. Como tem que jogar", disse Galvão na transmissão. "Somos superiores à Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão. Vamos deixar os nossos craques resolverem lá na frente. Que fique a lição! Para muita gente. Três para a Argentina, 0 para a Croácia", cutucou o narrador, que faz seu último Mundial pelo grupo Globo.
E não parou por aí. Foi uma mistura de indignação com decepção. Galvão viu a Argentina jogar e ganhar com tranquilidade diante de um time que fez o Brasil sofrer. A Seleção comandada por Tite marcou o gol no fim da prorrogação e a quatro minutos para o apito final sofreu o empate em um contra-ataque.
"Eu vou falar. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido no jogo do Brasil contra a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola e que os jogadores brasileiros decidissem o jogo que nem os argentinos estão decidindo. Era isso que a gente esperava. Não se pode deixar um marcador no meio-campo para marcar três caras que jogam na Inter, no Chelsea e no Real Madrid. A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse", continuou Galvão.
As críticas de Galvão nessa partida têm um endereço: Tite. Essa não é a primeira vez que o locutor fala o que pensa sobre a eliminação do Brasil e a atuação do treinador que deixou o cargo. Logo após a derrota nos pênaltis, ele publicou um vídeo em seu Instagram e fez duras críticas ao técnico brasileiro: tanto sobre tática quanto sobre as altitudes durante a partida decisiva.
Galvão está ferido como a maioria dos torcedores que ainda têm pesadelos com o contra-ataque fatal da Croácia que levou o jogo aos pênaltis. É compreensível. A vitória por 3 a 0 da Argentina sobre os croatas tornou a eliminação brasileira ainda mais doída.
O narrador esperava o hexacampeonato tanto quanto os brasileiros que o ouvem narrar. Em sua última Copa, ele vai se despedir dos microfones sem o Brasil na final.

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