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Força, Rei!

Filha de Pelé segura mão do pai no hospital durante jogo da Argentina

Kely Nascimento mostrou que estava assistindo à semifinal da Copa ao lado do pai e na torcida por Messi

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 18:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 18:12
SÃO PAULO - Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma foto segurando a mão do pai, que está internado desde o fim do mês passado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
No Instagram, a ativista mostrou que ela e o Rei do Futebol estavam assistindo ao duelo desta terça-feira (13) entre Argentina e Croácia, válido pela semifinal da Copa do Mundo. Os argentinos venceram por 3 a 0 e se classificaram para a final.
Kely Nascimento posta foto segurando a mão do pai, Pelé, em hospital, durante jogo da Argentina
Kely Nascimento posta foto segurando a mão do pai, Pelé, em hospital, na torcida por Messi Crédito: Instagram/Reprodução
Na imagem, o televisor fixado no quarto do hospital mostrava a imagem de Lionel Messi, que acabou como o grande destaque da partida.
A filha de Pelé ainda colocou duas figurinhas do camisa 10 argentino no story, ressaltando sua torcida para os sul-americanos na partida em questão.
O Einstein divulgou um novo boletim médico, na segunda-feira (12), com atualizações sobre a saúde de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O documento afirma que o Rei do futebol segue apresentando melhora em seu estado clínico, principalmente da infecção respiratória que o acomete, mas que não possui previsão de alta.
"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", anuncia o boletim.
Aos 82 anos, Pelé está internado no local desde o dia 29 de novembro. Após ter diagnosticado um câncer de cólon em setembro de 2021 e realizado cirurgia para retirada do tumor, o maior jogador da história do futebol passa por exames periódicos de acompanhamento. Em fevereiro deste ano, o Rei teve uma infecção urinária e ficou internado no Einstein por cerca de duas semanas até ser liberado.
O novo documento foi publicado após cinco dias sem novas informações sobre a recuperação de Pelé. O último boletim tinha sido divulgado na última terça-feira (6) e dizia que ele seguia evoluindo com melhora progressiva do estado geral de saúde.

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