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Sem ânimo

Esposa diz que Marquinhos 'não está com cabeça para fazer nada' após queda

Zagueiro foi o responsável por bater o quarto pênalti do Brasil contra a Croácia e acabou acertando a trave, culminando na eliminação brasileira

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 11:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 11:37
Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, disse que o jogador "não está com cabeça para fazer nada" após a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.
Marquinhos perdeu um dos ônibus e se lamenta em campo.
Marquinhos perdeu um dos pênaltis e se lamenta em campo. Crédito: Vitor Jubini
O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis. Marquinhos errou a quarta cobrança da seleção, o que garantiu a vitória dos croatas. "Vim agradecer vocês por tudo, de verdade, um momento meio delicado, que é normal, a gente vai passar, nem quero mais ficar falando do assunto para não esticar, passou, vida que segue", iniciou Carol, nos stories do Instagram.
"Estamos no Catar e vamos ficar até o último dia de folga nele. A gente decidiu ficar na casa que meu cunhado tinha alugado. O Marquinhos não está com cabeça para viajar, para pegar avião, para fazer nada, na verdade. E aqui permanecemos. Bom que a gente dá um tempo para a cabeça para voltar tudo normal. Futebol é assim. Se talvez ele tivesse escolhido outra profissão, mas foi essa. É isso mesmo, e ele sabe disso. Então, vida que segue e bola pra frente", acrescentou a esposa do jogador.
Marquinhos e Carol se casaram em 2016 e têm três filhos juntos, duas meninas e um menino.

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