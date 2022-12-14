Esposa diz que Marquinhos 'não está com cabeça para fazer nada' após queda

O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis. Marquinhos errou a quarta cobrança da seleção, o que garantiu a vitória dos croatas. "Vim agradecer vocês por tudo, de verdade, um momento meio delicado, que é normal, a gente vai passar, nem quero mais ficar falando do assunto para não esticar, passou, vida que segue", iniciou Carol, nos stories do Instagram.

"Estamos no Catar e vamos ficar até o último dia de folga nele. A gente decidiu ficar na casa que meu cunhado tinha alugado. O Marquinhos não está com cabeça para viajar, para pegar avião, para fazer nada, na verdade. E aqui permanecemos. Bom que a gente dá um tempo para a cabeça para voltar tudo normal. Futebol é assim. Se talvez ele tivesse escolhido outra profissão, mas foi essa. É isso mesmo, e ele sabe disso. Então, vida que segue e bola pra frente", acrescentou a esposa do jogador.