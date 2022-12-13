Flamengo confirma acerto com português Vítor Pereira para comandar o clube em 2023

Vítor Pereira estava no Corinthians desde fevereiro e acertou com o Flamengo para a temporada de 2023 Crédito: Reprodução / O Globo

Vítor Pereira é o novo técnico do Flamengo. O clube usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (13) para anunciar a contratação do ex-treinador do Corinthians, que substituirá Dorival Júnior no comando do Rubro-Negro.

As especulações para a contratação já eram pauta nos bastidores do futebol desde o final de novembro, assim como foi confirmado por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O assunto foi confirmado por Marcos Braz, diretor de futebol do clube, no último dia 8, mas o cartola dizia que nada estava definido.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022