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Novo comandante

Flamengo confirma acerto com português Vítor Pereira para comandar o clube em 2023

Clube utilizou as redes sociais para fazer o breve anúncio do treinador. Nos comentários, a torcida do Flamengo já dá as boas-vindas ao novo comandante

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 10:58

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 dez 2022 às 10:58
Vítor Pereira estava no Corinthians desde fevereiro e acertou com o Flamengo para a temporada de 2023
Vítor Pereira estava no Corinthians desde fevereiro e acertou com o Flamengo para a temporada de 2023 Crédito: Reprodução / O Globo
Vítor Pereira é o novo técnico do Flamengo. O clube usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (13) para anunciar a contratação do ex-treinador do Corinthians, que substituirá Dorival Júnior no comando do Rubro-Negro.
As especulações para a contratação já eram pauta nos bastidores do futebol desde o final de novembro, assim como foi confirmado por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O assunto foi confirmado por Marcos Braz, diretor de futebol do clube, no último dia 8, mas o cartola dizia que nada estava definido.
Em sua carreira, o treinador tem nove títulos, mas nenhum com o último clube. No Corinthians desde fevereiro, Vítor Pereira chegou até a final da Copa do Brasil com o clube paulista, além de ter alcançado a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em 64 jogos, teve 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, com pouco mais de 51% de aproveitamento.

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