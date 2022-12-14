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Novas tatuagens

Gabigol tatua número 10 e troféu do tri da Libertadores do Flamengo

Nova conquista foi eternizada na pele pelo atacante, assim como o número que vestirá a partir de 2023

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 20:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 20:47
SÃO PAULO - Após dias de férias nos Estados Unidos, Gabigol segue em seu período de descanso e se encontra em São Paulo, onde aproveitou para expandir as tatuagens pelo corpo com desenhos mais do que especiais: o troféu da Libertadores com a data do tricampeonato do Flamengo e o número 10, que vestirá a partir de 2023 no clube.
Gabrigol fez novas tatuagens com o número 10 que irá vestir no Flamengo e a nova taça da Libertadores que conquistou
Gabrigol fez tatuagens com o número 10 que irá vestir no Flamengo e a nova taça da Libertadores que conquistou Crédito: Instagram/Reprodução
A taça conquistada em Guayaquil (Equador), com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR com gol do próprio atacante, foi desenhada em uma das pernas do jogador. Já a numeração foi feita no pescoço. O trabalho foi realizado pela tatuadora Tifany Yukari, que já havia feito tatuagens em Gabigol em outras oportunidades.
Eternizar imagens na pele é um dos hobbies prediletos do atacante, que já tem boa parte do corpo preenchida, principalmente no tronco e nos braços.
Gabigol e o restante do elenco do Flamengo são aguardados no dia 26 de dezembro, no CT Ninho do Urubu, para o início da pré-temporada. O jogador herdará a camisa 10 de Diego Ribas, que anunciou sua aposentadoria ao fim do Campeonato Brasileiro deste ano.

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