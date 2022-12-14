Gabigol tatua número 10 e troféu do tri da Libertadores do Flamengo

Gabrigol fez tatuagens com o número 10 que irá vestir no Flamengo e a nova taça da Libertadores que conquistou

A taça conquistada em Guayaquil (Equador), com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR com gol do próprio atacante, foi desenhada em uma das pernas do jogador. Já a numeração foi feita no pescoço. O trabalho foi realizado pela tatuadora Tifany Yukari, que já havia feito tatuagens em Gabigol em outras oportunidades.