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Cobrança

Prefeitura do Rio aciona Ronaldo por dívida de R$ 106 mil de IPTU

Imposto em atraso é referente a dois imóveis situados na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital carioca

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:38
RIO DE JANEIRO - A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município, cobra de Ronaldo Fenômeno dívidas que, somadas, passam dos R$ 100 mil. Elas referentes ao IPTU em atraso de dois imóveis na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. As ações foram apresentadas dias atrás.
Ronaldo Fenômeno, proprietário do Cruzeiro
Ronaldo Fenômeno é alvo de cobrança da Prefeitura do Rio Crédito: Staff Images/Cruzeiro
Em um processo relacionado a uma sala comercial na Avenida das Américas, 3434, a cobrança é de R$ 72.718,34. Na ação sobre um apartamento na Avenida Grande Canal, 2255, o déficit é de R$ 33.946,41. A informação sobre a movimentação foi publicada, primeiramente, pelo "O Globo" e confirmada pelo UOL Esporte.
Em ambos os casos, "requer o Município a citação por carta do devedor, para pagar a dívida integral em cinco dias ou garantir o juízo, bem como a fixação da verba honorária em 10% sobre o montante da execução apurado ao final". Caso não ocorra o pagamento e nem garantia da execução, há o pedido para que seja realizada a penhora dos valores para que a dívida seja quitada.
O ex-jogador, atualmente, é empresário e dono, por exemplo, do Real Valladolid, da Espanha, e do Cruzeiro, do qual tem 90% das ações da SAF.
Em nota, a Procuradoria do Município "confirma a existência de débitos de IPTU inscritos em dívida ativa em nome de Ronaldo Luis Nazário de Lima" e aponta que "o montante, cobrado por meio de execuções fiscais, pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça do Rio".

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