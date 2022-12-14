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Fluminense anuncia a contratação do lateral Guga, ex-Atlético-MG

Jogador é o primeiro reforço anunciado pelo time tricolor para a próxima temporada

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 19:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 19:54
RIO DE JANEIRO - O Fluminense oficializou nesta quarta-feira (14) a contratação do lateral-direito Guga, que pertencia ao Atlético-MG. O jogador chega em definitivo até dezembro de 2025. Ele foi comprado por 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos e é o primeiro reforço anunciado para 2023. O atleta usará a camisa 23.
O lateral Guga é o novo reforço do Fluminense
O lateral Guga é o novo reforço do Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Guga estava no Atlético desde 2019, comprado junto ao Avaí, após se destacar na Série B do ano anterior. Na época, o Galo pagou cerca de R$ 8 milhões por 75% dos direitos do jovem lateral. Guga jamais conseguiu se firmar como titular, apesar do bom momento vivido na época que o time foi treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, no Brasileirão de 2020. Porém, o camisa 2 foi reserva de Mariano nas últimas duas temporadas.
No total foram 158 partidas pelo Atlético, com apenas dois gols marcados. Em 2022 o lateral disputou 39 jogos e não marcou gols. Ainda não está claro como ficará a divisão dos direitos de Guga, já que o Fluminense comprou 50%. Assim como Keno, Guga tinha contrato com o Atlético até o fim da próxima temporada.
O Fluminense agora trabalha para anunciar o atacante Keno, também do Atlético-MG, além de Vitor Mendes, zagueiro que completa o pacote para a próxima temporada. Nathan renovou o empréstimo e, portanto, fica no Flu. No caso de Keno, a reportagem apurou que falta só assinar o contrato. O jogador é aguardado até a próxima semana no Rio de Janeiro para concluir o negócio.
Dois fatores pesaram para o Galo na negociação. Primeiro, os quatro jogadores não seriam aproveitados por Eduardo Coudet, novo treinador. Depois, Keno e Guga têm contrato com o clube apenas até dezembro de 2023. O atacante foi procurado em outubro, mas a negociação só aconteceu com o aval do técnico. Já o lateral tinha pedido para sair.
Além de Guga, o Fluminense acertou as renovações de Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Manoel, André e do técnico Fernando Diniz. No Tricolor, o lateral disputará posição com o titular Samuel Xavier e o jovem Calegari, formado em Xerém.

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