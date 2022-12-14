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"É arte"

Tatuador de Neymar defende homenagem feita em Richarlison após críticas

Desenho feito nas costas do atacante capixaba foi alvo de críticas e motivo de piadas nas redes sociais

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 16:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 16:27
SÃO PAULO - O tatuador de Neymar, Adão Rosa, defendeu a tatuagem feita nas costas de Richarlison, um desenho do próprio jogador ao lado de Neymar e Ronaldo Fenômeno.
A tatuagem do rosto de Neymar, feita pelos tatuadores Dom Tattoo e Pk, foi motivo de piadas nas redes sociais, com questionamentos sobre a qualidade do desenho do camisa 10. Porém, segundo Adão, "arte não tem padrão".
Tatuagem nas costas de Richarlison em homenagem a Ronaldo e Neymar
Tatuagem nas costas de Richarlison em homenagem a Ronaldo e Neymar Crédito: Instagram/Reprodução
"Achei bem legal a homenagem. O trabalho também está ficando bem legal. O problema é que na internet todos gostam de julgar as pessoas, os trabalhos das pessoas. Até mesmo os próprios tatuadores que não conseguem tatuar as celebridades ficam julgando e colocando defeitos, mas esquecem que tatuagem é uma arte, e arte não tem padrão", disse à reportagem.
"Não tem como comparar Da Vinci com Miró, Romero Britto com Picasso. São artes, e arte cada um tem a sua. Os que falam mal é que gostariam de estar no lugar do tatuador. A tatuagem é uma classe de trabalho bem desunida e cheia de inveja", acrescentou Adão.
Um dos críticos foi o tatuador Eddy Lee, também conhecido como Cubano Tattoo. "Lá vem mais um famoso a se danificar a pele. Não é motivo de risada, tatuagem é algo sério. Mas nesses casos é como sempre penso, cada um tem a tatuagem que merece!", escreveu Eddy em seu perfil no Instagram.

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