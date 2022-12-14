Tatuador de Neymar defende homenagem feita em Richarlison após críticas

SÃO PAULO - O tatuador de Neymar, Adão Rosa, defendeu a tatuagem feita nas costas de Richarlison , um desenho do próprio jogador ao lado de Neymar e Ronaldo Fenômeno.

A tatuagem do rosto de Neymar, feita pelos tatuadores Dom Tattoo e Pk, foi motivo de piadas nas redes sociais, com questionamentos sobre a qualidade do desenho do camisa 10. Porém, segundo Adão, "arte não tem padrão".

Tatuagem nas costas de Richarlison em homenagem a Ronaldo e Neymar Crédito: Instagram/Reprodução

"Achei bem legal a homenagem. O trabalho também está ficando bem legal. O problema é que na internet todos gostam de julgar as pessoas, os trabalhos das pessoas. Até mesmo os próprios tatuadores que não conseguem tatuar as celebridades ficam julgando e colocando defeitos, mas esquecem que tatuagem é uma arte, e arte não tem padrão", disse à reportagem.

"Não tem como comparar Da Vinci com Miró, Romero Britto com Picasso. São artes, e arte cada um tem a sua. Os que falam mal é que gostariam de estar no lugar do tatuador. A tatuagem é uma classe de trabalho bem desunida e cheia de inveja", acrescentou Adão.