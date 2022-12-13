Vasco confirma a renovação com Nenê para a disputa do Carioca

RIO DE JANEIRO - O Vasco oficializou nesta terça-feira (13) a renovação de contrato do meia Nenê, 41 anos. Ele fica pelo menos até abril de 2023 para a disputa do Campeonato Carioca. O vínculo anterior se encerrava neste mês.
"O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê teve seu vínculo com o clube renovado até abril de 2023", informou o clube.
Nenê terminou o ano como vice-artilheiro do Vasco, com 12 gols, e principal garçom, com 12 assistências. Em entrevista coletiva na última semana, o diretor esportivo Paulo Bracks antecipou que já havia o interesse na permanência.
"Ele é um atleta que contribuiu muito para o nosso grupo e precisa receber um tratamento condizente".