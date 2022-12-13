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Permanência garantida

Vasco confirma a renovação com Nenê para a disputa do Carioca

Contrato do meia de 41 anos, que terminaria neste mês, foi estendido, a princípio, até abril de 2023

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:46
RIO DE JANEIRO - O Vasco oficializou nesta terça-feira (13) a renovação de contrato do meia Nenê, 41 anos. Ele fica pelo menos até abril de 2023 para a disputa do Campeonato Carioca. O vínculo anterior se encerrava neste mês.
Nenê comemora gol do Vasco sobre o Criciúma
Nenê foi vice-artilheiro do Vasco este ano, com 12 gols Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO
"O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê teve seu vínculo com o clube renovado até abril de 2023", informou o clube.
Nenê terminou o ano como vice-artilheiro do Vasco, com 12 gols, e principal garçom, com 12 assistências. Em entrevista coletiva na última semana, o diretor esportivo Paulo Bracks antecipou que já havia o interesse na permanência.
"Ele é um atleta que contribuiu muito para o nosso grupo e precisa receber um tratamento condizente".

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