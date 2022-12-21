Conmebol muda de novo as datas da Recopa entre Flamengo e Del Valle

SÃO PAULO - A Conmebol mudou de novo as datas da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle, do Equador. Os jogos serão em 21 e 28 de fevereiro, duas terças-feiras, ambos às 21h30 (de Brasília), sendo o primeiro em Quito, no Equador, e o decisivo no Maracanã.
É a terceira data divulgada pela Conmebol para a decisão que reúne o campeão da Copa Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2022. Originalmente, os jogos seriam na primeira quinzena de fevereiro. Mas, há dois dias, houve uma mudança para 22 de fevereiro e 1º de março. E, nesta quarta (21), a entidade anunciou a antecipação dos dois jogos em um dia.
O Flamengo tem calendário apertado em 2023: viaja ao Marrocos para o Mundial de Clubes entre 1º e 11 de fevereiro, tem o Carioca entre janeiro e abril e ainda joga a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras (datas a definir). A fase de grupos da Libertadores começa em abril.