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Força, Rei!

Pelé tem piora e precisa de cuidados cardíacos e renais, diz hospital

Boletim informa que houve progressão na doença do Rei, que está internado desde 29 de novembro em tratamento de um câncer no colón com metástase em outros órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2022 às 18:04

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 18:04

SÃO PAULO - Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, apontou que piorou o estado de saúde de Pelé, 82 anos, que está internado desde o dia 29 de novembro. De acordo com o texto, o ex-jogador precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.
Pelé, Rei do Futebol
Pelé recebe cuidados paliativos em hospital onde está internado Crédito: CBF/Divulgação
"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.
O comunicado, no entanto, não citou o quadro de infecção respiratória, que era o principal foco de ação dos médicos até o último boletim divulgado, dia 12.
O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo no dia 2 de dezembro, o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos.
Na ocasião, as filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs.
"Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53 anos, à TV Globo. "Ele está doente, está velhinho, e está internado por causa de uma infecção no pulmão. Quando ele melhorar, vai para casa de novo", acrescentou Kely Cristina, 54.
Kely chegou ao Brasil no último dia 12 e foi visitar o pai. Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma foto segurando a mão do ex-jogador, e em outro registro, mostrou que estava trabalhando do quarto do hospital. "Gratidão por café e por trabalho remoto", escreveu na legenda do Story.

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