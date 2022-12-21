Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Emprestado pelo São Paulo, Nikão chega ao Cruzeiro: 'Sonho realizado'
Mercado da bola

Emprestado pelo São Paulo, Nikão chega ao Cruzeiro: 'Sonho realizado'

Com contrato até o fim de 2023, meia vai realizar o sonho de infância de jogar pelo time de coração

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:21
BELO HORIZONTE - O Cruzeiro continua se reforçando com jogadores fora dos planos dos clubes paulistas. Depois de oficializar as chegadas de Mateus Vital e Ramiro, dupla que estava no Corinthians, a direção celeste agora anunciou a contratação do meia Nikão. O jogador chega emprestado até o fim de 2023, emprestado pelo São Paulo, e concretiza o sonho de infância de jogar no clube do coração.
Nikão é apresentado como novo reforço do Cruzeiro
Nikão é apresentado como novo reforço do Cruzeiro Crédito: Marco A. Ferraz/Cruzeiro
Nascido em Montes Claros, município ao norte de Minas Gerais, Nikão sempre teve o sonho de defender as cores do Cruzeiro. A prova vem das fotos de infância na qual aparece vestido com a camisa azul da equipe e que serviram para o clube brincar nas redes sociais sobre quem seria o novo reforço do dia.
"Esse sonho está se realizando", comemorou Nikão com suas fotos em mãos. O jogador foi aprovado nos exames médicos e já vestiu a nova camisa. Fez questão de beijar o símbolo. "O Nikão é muito Cruzeiro. Bem-vindo ao maior de Minas", oficializou o Cruzeiro. "O meia já chegou na Toca da Raposa e é nosso novo reforço para a temporada 2023."
Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno afirmou após a conquista da Série B que o Cruzeiro teria de se reinventar para montar um time competitivo em 2023 por causa da falta de grana. A saída vem sendo buscar jogadores sem tantos custos e que buscavam novos ares na carreira.
Fora dos planos de Rogério Ceni no São Paulo, Nikão não pensou duas vezes em aceitar a proposta dos mineiros. Antes mesmo de realizar os exames médicos, ele já festejava sua chegada a Belo Horizonte. Deve ter como companheiro Wesley, do Palmeiras, que também está na cidade para finalizar o contrato.

LEIA MAIS

Guardiola parabeniza Argentina e define Messi como 'maior da história'

Atlético-MG enfrenta Carabobo em fase preliminar da Libertadores

'Argentino solitário' ganha festa de amigos no ES após título da Copa

Deserto no Catar tem passeio de camelo, aventura em dunas e até oásis

Teste: veja se você sabe tudo o que rolou na Copa do Mundo do Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados