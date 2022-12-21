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Só elogios

Guardiola parabeniza Argentina e define Messi como 'maior da história'

Técnico coloca o craque argentino acima de Pelé e Maradona e também elogia o pupilo Julián Álvarez, a quem comanda no Manchester City
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2022 às 16:49

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 16:49

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola
Pep Guardiola concedeu entrevista na véspera de clássico contra o Liverpool Crédito: MARTIN MEISSNER/AP
MANCHESTER - Era para ser apenas mais uma entrevista que antecipa os jogos oficias. No caso, o clássico com o Liverpool, nas oitavas de final da Liga da Copa Inglesa. Mas Pep Guardiola acabou quebrando o protocolo ao ser questionado sobre Copa do Mundo. O técnico do Manchester City parabenizou a Argentina e seu pupilo Julian Álvarez e fez questão de, mais uma vez, dizer que Messi é "o maior jogador da história."
"Estamos muito satisfeitos Por Julian. Ele jogou muito e sua contribuição foi incrível para o time, pela forma como jogou. Temos um campeão mundial em nossa equipe", disse o treinador, falando sobre o jovem atacante. "Estamos incrivelmente felizes por ele. Parabéns a ele, a Nico Otamendi (ex-jogador do City) e, claro, pessoalmente, a Leo Messi e à Argentina como país, campeões merecidos".
Messi foi campeão da Liga dos Campeões quatro vezes com o Barcelona, duas sob a direção de Pep Guardiola (2009 e 2011). E o treinador não cansa de elogiar o talento do astro argentino, a quem coloca no topo dos melhores.
"Todo mundo tem uma opinião, mas ninguém pode duvidar que ele está lá. Eu já disse muitas vezes, para mim, ele é o melhor. É difícil entender como um jogador pode aparecer e fazer o que fez nos últimos 10/15 anos", afirmou, convicto.
Guardiola disse respeitar quem tem outras opiniões, mas voltou a endeusar Messi. "As pessoas que viram Pelé, Di Stefano, ou Maradona podem ter seus favoritos. Essas opiniões podem ter uma abordagem sentimental", disse. "Se ele (Messi) não tivesse vencido a Copa do Mundo, minha opinião sobre o que ele fez pelo futebol mundial não mudaria, mas é normal para as pessoas que depende de quem vence", afirmou. "Para Messi, essa conquista é a cereja do bolo de uma carreira incrível."
Sobre comparações, Guardiola foi irônico. "Tenho pena de quem tenta ocupar o trono de Messi, garanto que é impossível. Ele é o melhor, consegue fazer tudo o que um futebolista deve fazer, é perfeito todas as semanas."

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