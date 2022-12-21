Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Filha diz que Pelé passará Natal no hospital em companhia da família
Força, Rei!

Filha diz que Pelé passará Natal no hospital em companhia da família

Kely Nascimento disse que o Rei continuará sob cuidados médicos nos próximos dias; ele está internado desde 29 de novembro
Agência FolhaPress

21 dez 2022 às 17:10

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:10

SÃO PAULO - Kelly Nascimento, uma das filhas de Pelé, anunciou nesta quarta-feira (21) nas redes sociais que o Rei passará o Natal no Hospital Albert Einstein.
Pelé foi diagnosticado com um câncer no cólon em setembro do ano passado
Aos 82 anos, Pelé está internado no local desde o dia 29 de novembro. Após ter sido diagnosticado com um câncer de cólon em setembro de 2021 e realizado cirurgia para retirada do tumor, o maior jogador da história do futebol passa por exames periódicos de acompanhamento.
Em fevereiro deste ano, o Rei teve uma infecção urinária e ficou internado no Einstein por cerca de duas semanas até ser liberado. Não há previsão de alta para a internação atual.
"Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que essa nova família Einstein nos dá. Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil, como no mundo inteiro. O seu amor por ele, as suas histórias e as suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos só", escreveu Kelly, na legenda de uma foto com a irmã Flavia.
"Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira). Nós desejamos a todos que celebram um Natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Futebol Saúde Pele
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26
Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados