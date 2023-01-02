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Ultimo adeus

Começa o velório de Pelé: torcedores entram na Vila Belmiro para se despedir

Fãs do Rei do Futebol do Brasil inteiro entram na cerimônia para ver o ex-jogador pela última vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2023 às 11:30

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 11:30

Torcedores aguardavam por horas a abertura dos portões da Vila Belmiro
Torcedores aguardavam por horas a abertura dos portões da Vila Belmiro Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
FÁBIO PESCARINI, LUCIANO TRINDADE E KLAUS RICHDMOND
SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O adeus ao Rei do Futebol necessitou paciência e protetor solar. Quatro filas em zig-zag em uma das laterais do estádio da Vila Belmiro, em Santos, marcaram o início do velório de Pelé, às 10h desta segunda-feira (2). Amigos e parentes foram os primeiros a entrar.
O público em geral entrou as 10h10. Sem parar, a fila passava direto ao lado da área coberta onde está o corpo e os convidados, a uma distância de cerca de dez metros do caixão
O corpo do ex-jogador, morto na última quinta-feira (29), chegou ao estádio que o projetou ao futebol as 4h54, após duas horas de cortejo desde o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.
Integrantes de uma torcida organizada soltaram fogos na chegada do corpo em carro funerário escoltado por batedores e carros da polícia. Ao redor do estádio há várias faixas em comércios e casas em homenagem a Pelé.
Desde então, a fila foi crescendo lentamente até torcedores e fãs chegarem em peso, a partir das 8h30.
Há cerca de mil jornalistas credenciados entre brasileiros e estrangeiros, como ingleses, italianos, mexicanos e de países sul-americanos.
O caixão foi colocado em uma tenda no meio do gramado por volta das 9h30. O ex-atacante Pepe, parceiro histórico de Pelé com a camisa do Santos, foi um dos primeiros a se aproximar.
Pouco antes, o sistema de som da Vila tocou o hino do Santos e uma música cantada pelo Rei, em que ele dizia que era o Pelé e que havia vindo de Três Corações (MG).
O gari Saulo Duarte Soares, 36, de Juquiá (SP), chegou a Santos na sexta-feira (30) exclusivamente para participar do funeral.
Antes de entrar na fila, viu a homenagem com drones ao Rei na virada do ano, na Praia do Gonzaga
Nesta terça iria ver Pelé pela segunda vez. A primeira foi quando era ainda adolescente, na inauguração de um ginásio em sua cidade
"Vou entrar na fila quantas vezes conseguir até amanhã [terça]", afirmou o gari, que disse contar com a colaboração de vizinhos da Vila para ir ao banheiro, comer e tomar banho.
O velório vai sem interrupção, até as 10h desta terça (3), quando sairá o cortejo pelas ruas de Santos, passando pelo Canal 6, onde mora dona Celeste, mãe de Pelé.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira autoridade a chegar nesta segunda.
Pouco depois, chegou ao local o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Também estão confirmadas as presenças do chefe da CBF, Ednaldo Rodrigues, do governador Tarcísio de Freitas (Podemos) e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), além de ex-jogadores do Santos, que têm uma entrada exclusiva no estádio.
Muitos anônimos vieram de longe, como a servidora pública Adriana Bonfim, 53, que pegou um voo no início da noite de domingo em Brasília, alugou um carro em São Paulo e passou madrugada à espera do início do velório.
"Fiz isso pelo que ele representou ao Brasil", disse.

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