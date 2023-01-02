Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Conheça Márcia Aoki, viúva e 'última namorada' do Rei Pelé
Casados desde 2016

Conheça Márcia Aoki, viúva e 'última namorada' do Rei Pelé

Márcia e Pelé se conheceram nos anos 80, mas só engataram um relacionamento em 2010, quando ela morou no mesmo prédio que o ex-jogador, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jan 2023 às 16:01

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 16:01

Pelé e Márcia se conheceram nos Estados Unidos e se casaram em 2016
Pelé e Márcia se conheceram nos Estados Unidos e se casaram em 2016 Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Casada com Pelé desde 2016, Márcia Aoki foi vista aos prantos durante o velório do Rei do Futebol. Durante a transmissão realizada pela TV Globo, a cena da viúva do ex-jogador ao lado do caixão chamou a atenção de espectadores de todo o Brasil. Visivelmente emocionada, ela teve de ser amparada por Edinho, um dos filhos de Pelé. A viúva não conversou com a imprensa.
Com 56 anos, Márcia foi a terceira mulher do ex-atleta e o namorava desde 2010. Ela, que atualmente trabalha em uma empresa de importação de suplementos médicos, conheceu o Rei enquanto estudava administração em Nova York na década de 1980.
Entre encontros e reencontros, os dois acabaram se apaixonando anos depois, em 2010, enquanto moravam em um mesmo prédio em São Paulo. De acordo com uma entrevista de Pelé dada em 2012, Márcia havia acabado de se separar e convidou o ex-jogador para conferir a reforma que ela estava fazendo em seu apartamento. Não demorou muito para os dois engatarem em um relacionamento.
O casamento ocorreu em 2016, no Guarujá, em uma cerimônia íntima para 100 convidados. O Rei havia afirmado que Márcia seria sua "última namorada" e assim foi. Antes, Pelé havia sido casado duas vezes: com Rosimeri Cholbi e com Assíria Nascimento.
Pelé morreu na última quinta-feira, 29, em decorrência de um câncer no cólon. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo há algumas semanas, mas fazia tratamento contra a doença há anos. Márcia foi um dos pilares dos últimos anos de vida do ex-jogador. No começo deste ano, Pelé postou uma foto com a esposa afirmando que "o tratamento é difícil, mas sentir o amor dela é o melhor remédio".

LEIA MAIS SOBRE A MORTE DO REI PELÉ

Rivellino se despede de Pelé nas redes sociais: 'A bola está em pranto'

Homenagens e emoção no adeus a Pelé na Vila Belmiro; veja fotos

Entenda técnica realizada no corpo de Pelé para o velório

Filhos de Sandra falaram com Pelé: 'a gente conseguiu finalizar perdoando'

Tarcísio vai a velório de Pelé e promete desenvolver homenagens em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Pele
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados