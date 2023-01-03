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Adeus ao Rei

Marcos justifica ausência em velório de Pelé: 'Ninguém foi no dos meus pais'

Ausência de campeões mundiais em 1994 e 2002 na despedida do Rei foi bastante criticada nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2023 às 15:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 15:57

SÃO PAULO - Durante o velório de Pelé, uma das ausências mais sentidas foram a dos jogadores brasileiros campeões da Copa do Mundo de 2002. O não comparecimento dos pentacampeões mundiais foi motivo de fortes críticas por parte da mídia esportiva e de torcedores brasileiros.
Em suas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e titular na campanha vitoriosa do Mundial da Coreia e do Japão, justificou sua falta relembrando a morte dos pais.
Marcos, goleiro da Seleção Brasileira na conquista do penta mundial em 2002
Marcos disse que "não pediu homenagem a ninguém" no velório dos pais Crédito: Instagram/Reprodução
Acompanhado de uma foto dos progenitores, o texto do ex-atleta afirmou que "ninguém aqui das redes foi (no velório deles). Eu fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, mas não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e pra mim não foi um show".
O ex-goleiro também disse que entende a cobrança feita por terceiros devido ao que Pelé representa para o futebol brasileiro, mas afirmou que "ao Edson, hoje, só posso fazer uma oração e não preciso me aparecer para isso!".

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