Marcos justifica ausência em velório de Pelé: 'Ninguém foi no dos meus pais'

SÃO PAULO - Durante o velório de Pelé , uma das ausências mais sentidas foram a dos jogadores brasileiros campeões da Copa do Mundo de 2002. O não comparecimento dos pentacampeões mundiais foi motivo de fortes críticas por parte da mídia esportiva e de torcedores brasileiros.

Em suas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e titular na campanha vitoriosa do Mundial da Coreia e do Japão, justificou sua falta relembrando a morte dos pais.

Marcos disse que "não pediu homenagem a ninguém" no velório dos pais Crédito: Instagram/Reprodução

Acompanhado de uma foto dos progenitores, o texto do ex-atleta afirmou que "ninguém aqui das redes foi (no velório deles). Eu fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, mas não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e pra mim não foi um show".