Zico pede para torcida do Flamengo não cantar música que ofende Pelé

Em entrevista a O Globo, o ídolo rubro-negro afirmou que "sempre foi contra" o trecho da música em sua homenagem e revelou que já pediu "diversas vezes a chefes de torcida que encontrava para não cantar mais".
A canção, uma imitação da música "mil gols", da torcida da Seleção Brasileira, chama Pelé de "maconheiro" e Maradona de "cheirador". A música foi cantada enquanto o telão do estádio mostrava imagens de Pelé e Roberto Dinamite, que morreram nas últimas semanas.
"Zico, Zico, Zico, Zico... o Pelé é maconheiro, e o Maradona cheirador"
"Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador"