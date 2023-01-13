Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Zico pede para torcida do Flamengo não cantar música que ofende Pelé
Falta de respeito

Zico pede para torcida do Flamengo não cantar música que ofende Pelé

Cântico que enaltece o Galinho e insulta o Rei do Futebol foi entoado durante minuto de silêncio, no jogo do rubro-negro contra o Audax, no Maracanã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2023 às 17:28

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:28

Zico está confiante que a Seleção Brasileira vai buscar o hexa no Catar
Zico disse que sempre foi contra música em sua homenagem com ofensa a Pelé Crédito: Reprodução/Instagram
A música criada por torcedores do Flamengo que exalta Zico e debocha de Pelé e Maradona foi cantada no Maracanã, na quinta-feira (12), durante o minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol prestado antes do apito inicial do jogo entre o rubro-negro e o Audax, pelo Campeonato Carioca.
Em entrevista a O Globo, o ídolo rubro-negro afirmou que "sempre foi contra" o trecho da música em sua homenagem e revelou que já pediu "diversas vezes a chefes de torcida que encontrava para não cantar mais".
A canção, uma imitação da música "mil gols", da torcida da Seleção Brasileira, chama Pelé de "maconheiro" e Maradona de "cheirador". A música foi cantada enquanto o telão do estádio mostrava imagens de Pelé e Roberto Dinamite, que morreram nas últimas semanas.
"Zico, Zico, Zico, Zico... o Pelé é maconheiro, e o Maradona cheirador"
Música adaptada pela torcida do Flamengo - Esse trecho foi cantado pelos torcedores durante o minuto de silêncio em homenagem a Pelé e Roberto Dinamite, no jogo contra o Audax, na quinta-feira (12)
"Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols... só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador"
Canto original da torcida da Seleção Brasileira - Cargo do Autor

LEIA MAIS

Vasco anuncia a contratação do argentino Luca Orellano

Benjamin Mendy, ex-Manchester City, é inocentado de seis acusações de estupro

Sorteio define possíveis rivais do Flamengo no Mundial de Clubes

Confira como acompanhar os Campeonatos Estaduais em 2023

Flamengo está perto de vender João Gomes por quase R$ 100 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Pele Zico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados