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Grande desafio

Sorteio define possíveis rivais do Flamengo no Mundial de Clubes

Rubro-negro carioca irá representar a América do Sul na competição que ocorre no Marrocos, entre os dias 1 e 11 de fevereiro; estreia será em Tânger e a final do torneio acontece na cidade de Rabat
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2023 às 14:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 14:47

Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes em 2019 e busca voltar a decidir o troféu da competição
Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial de Clubes em 2019 e busca voltar a decidir o troféu da competição Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, conheceu nesta sexta-feira o caminho que vai percorrer no Mundial de Clubes da Fifa, em sorteio realizado pela Fifa, na cidade de Rabat, no Marrocos. A competição será disputada entre os dias 1 e 11 de fevereiro no país africano.
O time brasileiro vai estrear no dia 7, direto na semifinal, contra o vencedor do duelo entre o Wydad Casablanca, que representa o país-sede, e o saudita Al Hilal, atual campeão asiático. Esta partida entre os times do Marrocos e da Arábia Saudita está marcada para o dia 4.
A outra semifinal terá o Real Madrid, campeão da última edição da Liga dos Campeões da Europa, e um time ainda não definido. O rival dos espanhóis sairá do confronto entre Seattle Sounders e o futuro vencedor de Al Ahly (campeão da África) x Auckland City (campeão da Oceania). O Sounders é o atual campeão das Américas Central e do Norte.
A abertura do Mundial, no dia 1º de fevereiro, terá Al Ahly x Auckland City. Este jogo será válido pela primeira fase da competição. Na sequência, serão disputadas duas partidas de quartas de final para definir os adversários de Flamengo e Real nas semifinais.

CONFIRA AS DATAS DO MUNDIAL DE CLUBES

1º de fevereiro - Fase preliminar (Al Ahly x Auckland City)
4 de fevereiro - Jogos 1 e 2 da segunda fase
7 de fevereiro - Semifinal 1 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)
8 de fevereiro - Semifinal 2 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)
11 de fevereiro - Disputa do terceiro lugar e Final

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