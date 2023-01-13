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Bom começo

Com time de garotos, Flamengo vence o Audax na estreia do Carioca

Matheus França fez o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0, no Maracanã, na abertura do Estadual do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2023 às 23:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 23:57

Matheus França comemora gol do Flamengo sobre o Audax, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
Matheus França comemora com o técnico Mario Jorge após fazer o gol do Flamengo sobre o Audax Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Com um time cheio de garotos, o Flamengo estreou com vitória no Campeonato Carioca. Em jogo antecipado da quinta rodada, o rubro-negro derrotou o Audax por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã.
Ainda sem estrear oficialmente no Flamengo, o técnico Vitor Pereira acompanhou a partida nos camarotes do Maracanã. De lá, viu o garoto Matheus França, que já tem bastante experiência no profissional, fazer o gol da vitória rubro-negra no segundo tempo.
“Fico feliz com a vitória e com o gol marcado. Recebemos muitas orientações do Vitor Pereira no dia a dia, o que tem nos ajudado. Ainda sou um garoto e tenho muito o que aprender”, disse Matheus França, uma das joias da base do Flamengo, de 18 anos.
Comandado pelo técnico do sub-20, Mario Jorge, o Flamengo teve uma atuação sonolenta no primeiro tempo. Disperso, o time praticamente não ameaçou o Audax, que, por sua vez, também parecia satisfeito com o empate.
O momento de maior tensão foi quando o meia Victor Hugo caiu desacordado em campo, após um choque de cabeça. O jogador do Flamengo precisou ser substituído.
Na etapa final, a garotada do Flamengo entrou mais ligada. Com mais força na marcação, o time começou a pressionar e criar chances. Até que, aos 11 minutos, saiu o gol. Matheus França recebeu passe de Thiaguinho, limpou para a perna esquerda e acertou um chute colocado de fora da área.
O Flamengo jogou com Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo (Everton Araújo) e Matheus França (Lorran); Thiaguinho, Werton (Petterson) e Mateusão (André).
O rubro-negro volta a campo no domingo (15) para enfrentar a Portuguesa, às 18 horas, no Maracanã. Para essa partida, há a expectativa que Vitor Pereira faça sua estreia e já mande a campo alguns dos principais jogadores do elenco.

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