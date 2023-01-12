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Prêmio da Fifa

Neymar, Vini Jr. e Debinha estão entre indicados a melhor do mundo

Melhor jogador da Copa do Mundo do Catar, Messi é favorito a também levar o prêmio The Best, na categoria masculina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:28

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:28

SÃO PAULO - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (12) a lista dos 14 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best. A relação conta com os brasileiros Neymar e Vinícius Junior, além de Lionel Messi, favorito na premiação, e de jovens destaques da Copa do Mundo do Catar, disputada no fim de 2022.
Neymar, Vini Jr. e Debinha representam o Brasil no prêmio da Fifa de melhor do mundo
Neymar, Vini Jr. e Debinha representam o Brasil no prêmio da Fifa de melhor do mundo Crédito: Manu Fernandez/AP, Divulgação e Getty Images
Em sua sétima edição, o prêmio exclusivo da Fifa será entregue em cerimônia marcada para 27 de fevereiro, em Paris. A honraria também será entregue para a melhor jogadora — Debinha, da seleção brasileira, está na lista de 14 —, para os melhores treinadores, melhor goleiro e o gol mais bonito, o chamado prêmio Puskas (entre os concorrentes está o capixaba Richarlison).
A atual edição do prêmio conta com alcance mais longo, para poder levar em consideração o desempenho dos jogadores e treinadores na Copa do Catar. Assim, os votantes vão considerar as performances dos candidatos na temporada 2021/22 e também a primeira metade da atual temporada, a ser encerrada no meio do ano.
Além dos brasileiros e de Messi, eleito o melhor jogador do Mundial de 2022, a lista tem atletas já consagrados, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. E também com jovens que despontaram na Copa do Mundo, como o argentino Julián Álvarez e o inglês Bellingham.
Também estão entre os indicados Luka Modric, um dos algozes do Brasil nas quartas de final no Catar, Erling Haaland, Achraf Hakimi e Sadio Mané, que perdeu o Mundial por lesão.

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Entre os goleiros, o Brasil também terá representantes. Alisson, goleiro titular da Seleção e do Liverpool, e Ederson, seu reserva imediato no time nacional e jogador do Manchester City, estão entre os cinco finalistas. Os demais são Yassine Bounou, da equipe do Marrocos e do Sevilla, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina no Catar e goleiro do Aston Villa.
Os resultados na Copa do Mundo também ajudaram a definir a lista dos finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. Estão na relação Lionel Scaloni, responsável por encerrar o jejum de títulos da Argentina no Catar, Didier Deschamps, vice-campeão mundial com a França, e o surpreendente Walid Regragui, técnico de Marrocos, além de Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

Feminino

O Brasil será representado por Debinha na lista das 14 finalistas. A jogadora é peça fundamental da Seleção Brasileira e também do North Carolina Courage. A seleção também estará na briga no prêmio de melhor treinadora. A sueca Pia Sundhage é uma das seis finalistas, disputando com a francesa Sonia Bompastor (Lyon), as inglesas Emma Hayes (Chelsea) e Bev Priestman (seleção do Canadá), a alemã Martina Voss-Tecklenburg (seleção da Alemanha) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa).
Na disputa entre as goleiras, as concorrentes são a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a inglesa Mary Earps (Manchester United), a chilena Christiane Endler (Lyon), a alemã Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/Wolfsburg), a americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) e a espanhola Sandra Paños García-Villamil (Barcelona).
  • Confira abaixo a lista dos 14 indicados no masculino:
  • Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)
  • Jude Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)
  • Karim Benzema (França e Real Madrid)
  • Kevin De Bruyne (Bélgica e Manchester City)
  • Erling Haaland (Noruega e Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)]
  • Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid)
  • Robert Lewandowski (Polônia e Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal e Bayern de Munique)
  • Kylian Mbappé (França e PSG)
  • Lionel Messi (Argentina e PSG)
  • Luka Modric (Croácia e Real Madrid)
  • Neymar (Brasil e PSG)
  • Mohamed Salah (Egito e Liverpool)
  • Lista das jogadoras finalistas ao prêmio:
  • Aitana Bonmatí (Espanha e Barcelona)
  • Debinha (Brasil e North Carolina Courage)
  • Jessie Fleming (Canadá e Chelsea)
  • Ada Hegerberg (Noruega e Lyon)
  • Sam Kerr (Austrália e Chelsea)
  • Beth Mead (Inglaterra e Arsenal)
  • Vivianne Miedema (Holanda e Arsenal)
  • Alex Morgan (EUA e Orlando Pride/San Diego Wave)
  • Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)
  • Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)
  • Alexia Putellas (Espanha e Barcelona)
  • Wendie Renard (França e Lyon)
  • Keira Walsh (Inglaterra e Manchester City/Barcelona)
  • Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)

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