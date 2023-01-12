Neymar, Vini Jr. e Debinha estão entre indicados a melhor do mundo

SÃO PAULO - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (12) a lista dos 14 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best. A relação conta com os brasileiros Neymar e Vinícius Junior, além de Lionel Messi, favorito na premiação, e de jovens destaques da Copa do Mundo do Catar, disputada no fim de 2022.
Em sua sétima edição, o prêmio exclusivo da Fifa será entregue em cerimônia marcada para 27 de fevereiro, em Paris. A honraria também será entregue para a melhor jogadora — Debinha, da seleção brasileira, está na lista de 14 —, para os melhores treinadores, melhor goleiro e o gol mais bonito, o chamado prêmio Puskas (entre os concorrentes está o capixaba Richarlison).
A atual edição do prêmio conta com alcance mais longo, para poder levar em consideração o desempenho dos jogadores e treinadores na Copa do Catar. Assim, os votantes vão considerar as performances dos candidatos na temporada 2021/22 e também a primeira metade da atual temporada, a ser encerrada no meio do ano.
Além dos brasileiros e de Messi, eleito o melhor jogador do Mundial de 2022, a lista tem atletas já consagrados, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. E também com jovens que despontaram na Copa do Mundo, como o argentino Julián Álvarez e o inglês Bellingham.
Também estão entre os indicados Luka Modric, um dos algozes do Brasil nas quartas de final no Catar, Erling Haaland, Achraf Hakimi e Sadio Mané, que perdeu o Mundial por lesão.
Entre os goleiros, o Brasil também terá representantes. Alisson, goleiro titular da Seleção e do Liverpool, e Ederson, seu reserva imediato no time nacional e jogador do Manchester City, estão entre os cinco finalistas. Os demais são Yassine Bounou, da equipe do Marrocos e do Sevilla, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina no Catar e goleiro do Aston Villa.
Os resultados na Copa do Mundo também ajudaram a definir a lista dos finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. Estão na relação Lionel Scaloni, responsável por encerrar o jejum de títulos da Argentina no Catar, Didier Deschamps, vice-campeão mundial com a França, e o surpreendente Walid Regragui, técnico de Marrocos, além de Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).
Feminino
O Brasil será representado por Debinha na lista das 14 finalistas. A jogadora é peça fundamental da Seleção Brasileira e também do North Carolina Courage. A seleção também estará na briga no prêmio de melhor treinadora. A sueca Pia Sundhage é uma das seis finalistas, disputando com a francesa Sonia Bompastor (Lyon), as inglesas Emma Hayes (Chelsea) e Bev Priestman (seleção do Canadá), a alemã Martina Voss-Tecklenburg (seleção da Alemanha) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa).
Na disputa entre as goleiras, as concorrentes são a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a inglesa Mary Earps (Manchester United), a chilena Christiane Endler (Lyon), a alemã Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/Wolfsburg), a americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) e a espanhola Sandra Paños García-Villamil (Barcelona).
- Confira abaixo a lista dos 14 indicados no masculino:
- Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)
- Jude Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)
- Karim Benzema (França e Real Madrid)
- Kevin De Bruyne (Bélgica e Manchester City)
- Erling Haaland (Noruega e Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)]
- Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid)
- Robert Lewandowski (Polônia e Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal e Bayern de Munique)
- Kylian Mbappé (França e PSG)
- Lionel Messi (Argentina e PSG)
- Luka Modric (Croácia e Real Madrid)
- Neymar (Brasil e PSG)
- Mohamed Salah (Egito e Liverpool)
- Lista das jogadoras finalistas ao prêmio:
- Aitana Bonmatí (Espanha e Barcelona)
- Debinha (Brasil e North Carolina Courage)
- Jessie Fleming (Canadá e Chelsea)
- Ada Hegerberg (Noruega e Lyon)
- Sam Kerr (Austrália e Chelsea)
- Beth Mead (Inglaterra e Arsenal)
- Vivianne Miedema (Holanda e Arsenal)
- Alex Morgan (EUA e Orlando Pride/San Diego Wave)
- Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)
- Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)
- Alexia Putellas (Espanha e Barcelona)
- Wendie Renard (França e Lyon)
- Keira Walsh (Inglaterra e Manchester City/Barcelona)
- Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)