Richarlison é indicado pela Fifa a prêmio de gol mais bonito do ano

O atacante capixaba Richarlison é o único brasileiro indicado ao Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada.
Na vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o camisa 9 do Brasil e do Tottenham marcou dois gols. O segundo arremate do capixaba foi em um voleio após receber belo passe de Vini Jr.
A categoria do atleta nascido em Nova Venécia para finalizar a jogada tomou conta dos noticiários mundiais e já era cotado para ser indicado ao prêmio. A confirmação aconteceu na tarde desta quinta-feira (12).
Nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol, os torcedores vibraram com a indicação do brasileiro e desejaram sorte. “Já é do Pombo, não tem jeito”, escreveu um internauta.
Além do capixaba, outros 10 atletas concorrem ao Puskás. Nomes como Mario Balotelli, Mbappé e Théo Hernández também estão no páreo com gols marcados na última temporada.
O público pode votar no site oficial da Fifa (clique aqui para acessar) para o prêmio que Richarlison concorre, e também para as demais categorias.