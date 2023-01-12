  • Início
  • Futebol
  • Richarlison é indicado pela Fifa a prêmio de gol mais bonito do ano
Único brasileiro na disputa

Richarlison é indicado pela Fifa a prêmio de gol mais bonito do ano

Gol do jogador capixaba contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar foi o escolhido para a disputa; Na lista de gols mais bonitos, Richarlison é o único brasileiro concorrendo
João Barbosa

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 13:38

Gol de Richarlison foi eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo 2022 Crédito: Tarso Sarraf / O Liberal
O atacante capixaba Richarlison é o único brasileiro indicado ao Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada.
Na vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o camisa 9 do Brasil e do Tottenham marcou dois gols. O segundo arremate do capixaba foi em um voleio após receber belo passe de Vini Jr.
A categoria do atleta nascido em Nova Venécia para finalizar a jogada tomou conta dos noticiários mundiais e já era cotado para ser indicado ao prêmio. A confirmação aconteceu na tarde desta quinta-feira (12).
Nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol, os torcedores vibraram com a indicação do brasileiro e desejaram sorte. “Já é do Pombo, não tem jeito”, escreveu um internauta.
Além do capixaba, outros 10 atletas concorrem ao Puskás. Nomes como Mario Balotelli, Mbappé e Théo Hernández também estão no páreo com gols marcados na última temporada.
O público pode votar no site oficial da Fifa (clique aqui para acessar) para o prêmio que Richarlison concorre, e também para as demais categorias.

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Futebol Richarlison Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

