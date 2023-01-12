Porto Vitória perde para o Goiás e se despede da Copa São Paulo

Jogando na tarde desta quinta-feira (12),o Porto Vitória foi superado pelo Goiás por 1 a 0 em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e deu adeus a principal competição de base do futebol brasileiro. A equipe capixaba pecou diante dos goianos e não conseguiu reverter o placar após sofrer um gol na marca dos 16 minutos do segundo tempo.
Agora o clube capixaba se prepara para a disputa do Capixabão Sub-20, que começa no dia 4 de março, e para a Copa Espírito Santo Sub-20, com início no mês de julho. Enquanto isso, o Goiás espera a definição da partida entre Fluminense e Atlético Guaratinguetá para saber quem será o adversário da terceira fase da Copinha.
O JOGO
Jogando no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, o Porto Vitória foi pressionado nos minutos iniciais da partida, mas também mostrou ofensividade aos goianos.
O Goiás investia em jogadas pelas laterais, explorando a defesa do time capixaba, mas sem sucesso. Os goianos mostravam maior controle sobre a partida e na marca de 24 minutos, o time esmeraldino levou perigo a meta de Marcão, que fez defesa providencial para evitar o gol adversário.
O Porto Vitória apostava em jogadas de contra-ataque, mas pecava na finalização e parava na defesa do Goiás. Aos 36 minutos, Breno recebeu belo lançamento dentro da área, mas desperdiçou a chance para o time capixaba ao finalizar para fora.
Na segunda etapa, o Goiás manteve o domínio sobre a partida, e na altura de 16 minutos, Andrey cabeceou após cobrança de escanteio. O time capixaba teve uma grande oportunidade aos 27 minutos com Natã cara a cara com o goleiro Catula, mas o jogador capixaba foi travado e não conseguiu finalizar.
Após o gol sofrido, o clube do Espírito Santo não teve mais reação para construir jogadas de efeito contra o time esmeraldino e apenas assistiu o adversário controlar os minutos finais da partida rumo a classificação.
Gol: Andrey (Goiás), aos 16 minutos do 2º tempo.