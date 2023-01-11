Assinante do Clube A Gazeta tem desconto para ver jogo do Flamengo no ES

Flamengo retorna ao Estado após quase 5 anos sem disputar jogos no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Clube A Gazeta terá desconto na compra do ingresso. O benefício é válido para os primeiros 500 ingressos adquiridos por assinantes do Clube. O torcedor capixaba poderá acompanhar o Flamengo de perto mais uma vez. Desde março de 2018 sem jogar no Estado, o rubro-negro carioca volta a disputar uma partida de Campeonato Carioca no Estádio Kleber Andrade , em Cariacica . Será no dia 18 de janeiro, às 19 horas, pela segunda rodada da Taça Guanabara. E o assinante doterá desconto na compra do ingresso. O benefício é válido para os primeiros 500 ingressos adquiridos por assinantes do Clube.

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Para ativar o desconto, é necessário solicitar o QR Code do Clube de A Gazeta na loja vendedora do ingresso e fazer a leitura do código. O assinante será encaminhado para uma página onde deverá digitar o CPF do titular para comprovar que a assinatura está ativa. Além disso, os assinantes também podem concorrer a sorteios de ingressos para o jogo ao longo da semana.

Quem quiser aproveitar esse e outros benefícios do Clube de A Gazeta, basta fazer assinatura com planos a partir de R$ 1,99 ao mês. Acesse o site: clube.agazeta.com.br/loja

O Flamengo trata a partida contra o Madureira como uma preparação para a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. A primeira disputa será realizada no dia 29 de janeiro, em Brasília, e o adversário será o Palmeiras. Já o Mundial ocorrerá entre os dias 1 a 11 de fevereiro, e o sorteio adversário do clube carioca será na próxima sexta-feira (13).

Por essa razão, o treinador Vitor Pereira deverá escalar alguns dos titulares na partida no Kleber Andrade, para dar ritmo de jogo ao elenco, devido à proximidade das competições.

VALOR DOS INGRESSOS

A empresa organizadora do jogo informou que o valor dos ingressos foi definido levando em conta as despesas que envolvem a realização da partida, como o pagamento de cachê, que varia conforme o clube, além de voo fretado, hospedagem e outras taxas.

PONTOS DE VENDA

Os ingressos estão à venda nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Nesses pontos de venda, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. É cobrada taxa de 5% para pagamentos no Pix e em cartão de débito e de 10% no caso de compras no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes.

Também é possível adquirir o ingresso de forma online, pelo site ingressosa.com. O valor da entrada inteira é de R$ 400,00. O site ainda cobra uma taxa de serviço de R$ 60,00 no ato da venda. A meia-entrada custa R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00.

SERVIÇO

Madureira x Flamengo

Competição: Campeonato Carioca

Campeonato Carioca Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)

Estádio Kleber Andrade (Cariacica) Quando: 18 de janeiro, às 19 horas

18 de janeiro, às 19 horas Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)

R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira) Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)

Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha) Venda online: www.ingressosa.com

www.ingressosa.com Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.

Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras. Para ser assinante do Clube A Gazeta, com planos a partir de R$ 1,99 ao mês, basta acessar o site clube.agazeta.com.br/loja