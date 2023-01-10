Definidos pontos de venda de ingressos para jogo do Flamengo no ES

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho do Urubu Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda desde esta terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Nesses pontos de venda, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. É cobrada taxa de 5% para pagamentos no Pix e em cartão de débito e de 10% no caso de compras no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes.

Também é possível adquirir o ingresso de forma online, pelo site ingressosa.com . O valor da entrada inteira é de R$ 400,00. O site ainda cobra uma taxa de serviço de R$ 60,00 no ato da venda. A meia-entrada custa R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00.

A partida contra o Madureira será a terceira do Flamengo na temporada. O rubro-negro estreia no Carioca na próxima quinta-feira (12), às 21h30, contra o Audax, no Maracanã. Depois, volta a campo no domingo, às 18 horas, diante da Portuguesa, também no Maracanã.

Para o jogo no Espírito Santo, há expectativa de que o técnico Vitor Pereira já escale alguns dos principais jogadores da equipe, visando à preparação para a disputa da Supercopa do Brasil, no dia 28, e também para o Mundial de Clubes, em fevereiro.

A última vez que o rubro-negro atuou no Espírito Santo foi em 18 de março de 2018, na vitória de 4 a 0 sobre a Portuguesa, também pelo Campeonato Carioca.

Valor dos ingressos

A empresa organizadora do jogo informou que o valor dos ingressos foi definido levando em conta as despesas que envolvem a realização da partida, como o pagamento de cachê, que varia conforme o clube, além de voo fretado, hospedagem e outras taxas.

Serviço do jogo