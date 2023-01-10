Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Definidos pontos de venda de ingressos para jogo do Flamengo no ES
Fla vem aí

Definidos pontos de venda de ingressos para jogo do Flamengo no ES

Partida contra o Madureira será disputada no próximo dia 18, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2023 às 20:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 20:17

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho do Urubu
Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho do Urubu Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Madureira, que vai acontecer no próximo dia 18, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca, já estão à venda em lojas e shoppings da Grande Vitória. Todos os torcedores terão direito a pagar meia entrada, dentro de uma campanha solidária.
Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.
A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.
Os ingressos estão à venda desde esta terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).
Nesses pontos de venda, não há cobrança de taxa de serviço para pagamentos em dinheiro. É cobrada taxa de 5% para pagamentos no Pix e em cartão de débito e de 10% no caso de compras no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes.
Também é possível adquirir o ingresso de forma online, pelo site ingressosa.com. O valor da entrada inteira é de R$ 400,00. O site ainda cobra uma taxa de serviço de R$ 60,00 no ato da venda. A meia-entrada custa R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00.
A partida contra o Madureira será a terceira do Flamengo na temporada. O rubro-negro estreia no Carioca na próxima quinta-feira (12), às 21h30, contra o Audax, no Maracanã. Depois, volta a campo no domingo, às 18 horas, diante da Portuguesa, também no Maracanã.
Para o jogo no Espírito Santo, há expectativa de que o técnico Vitor Pereira já escale alguns dos principais jogadores da equipe, visando à preparação para a disputa da Supercopa do Brasil, no dia 28, e também para o Mundial de Clubes, em fevereiro.
A última vez que o rubro-negro atuou no Espírito Santo foi em 18 de março de 2018, na vitória de 4 a 0 sobre a Portuguesa, também pelo Campeonato Carioca.

Valor dos ingressos

A empresa organizadora do jogo informou que o valor dos ingressos foi definido levando em conta as despesas que envolvem a realização da partida, como o pagamento de cachê, que varia conforme o clube, além de voo fretado, hospedagem e outras taxas.

Serviço do jogo

  • Madureira x Flamengo
  • Competição: Campeonato Carioca
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
  • Quando: 18 de janeiro, às 19 horas
  • Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
  • Venda online: www.ingressosa.com

LEIA MAIS

Flu apresenta Jorge para resolver problema da lateral: 'Buscar o melhor'

Nos braços do povo, Dinamite é sepultado onde nasceu no Rio de Janeiro

Como Bale foi de mais caro do mundo à decadência no Real e aposentadoria

Flamengo anuncia pré-contrato com goleiro Agustín Rossi até o fim de 2027

Capixabas que jogaram com Dinamite no Vasco prestam homenagem ao ídolo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade flamengo Futebol Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados