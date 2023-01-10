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Flu apresenta Jorge para resolver problema da lateral: 'Buscar o melhor'

Jogador espera recuperar bom futebol no tricolor após ter sofrido grave lesão no joelho e pouco entrado em campo pelo Palmeiras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2023 às 16:23

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 16:23

RIO DE JANEIRO - O Fluminense apresentou nesta terça (10) o jogador Jorge, 26 anos, a fim de tentar resolver o problema da lateral esquerda para a temporada 2023. Campeão brasileiro com o Palmeiras no ano passado, o atleta chega ciente da responsabilidade que terá pela frente.
"A posição de lateral não é fácil de lidar. Tem que entender o jogo, a linha defensiva, saber a hora de apoiar. Vou buscar o meu melhor a cada dia para ocupar essa vaga e dar alegria para a torcida tricolor."
Jorge é apresentado como novo reforço do Fluminense
Jorge é apresentado como novo reforço do Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Revelado pelo rival Flamengo, Jorge despontou com uma das revelações do clube carioca e foi negociado com o Monaco em 2017. Depois disso passou pelo futebol português, voltou ao Brasil para defender o Santos e vem de uma temporada com a camisa do Palmeiras.
Amparado pelos conselhos do técnico Fernando Diniz, ele disse que a entrega e a determinação vão ser fundamentais para uma boa adaptação. "O Diniz cobra intensidade para lidar com equipes fortes e de alto nível. Correr para caramba, saber que dentro de uma equipe com qualidade, temos que nos entregar ao máximo. Se colocarmos tudo em prática, temos tudo para ganhar os jogos", afirmou.
Apesar do título brasileiro no ano passado com o Palmeiras, Jorge teve um ano difícil. Fez apenas nove partidas no Nacional e não conseguiu achar seu espaço entre os titulares. Agora, espera escrever um capítulo com mais participações em campo pelo novo clube.
"No Palmeiras eu voltei de uma lesão muito grave no joelho. Cheguei ainda em fase de reabilitação e infelizmente não tive muitas chances. No Fluminense vou trabalhar bastante para ter uma sequência e ser feliz."

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