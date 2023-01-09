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Reforço na área

Flamengo anuncia pré-contrato com goleiro Agustín Rossi até o fim de 2027

Clube anunciou o acordo nas suas redes-sociais; goleiro chega para suprir a aposentadoria de Diego Alves e a provável saída de Hugo para o futebol japonês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2023 às 17:43

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 17:43

Augistín Rossi vem para disputar a titularidade com Santos
Agustín Rossi vem para disputar a titularidade com Santos Crédito: Instagram/Divulgação
A diretoria do Flamengo segue trabalhando para reforçar o seu elenco visando a temporada 2023 e, nesta segunda-feira, anunciou um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi. O jogador está nos últimos meses de contrato com o Boca Juniors e definiu seu novo vínculo com o clube carioca até o fim de 2027.
A divulgação do acerto foi feita por meio das redes sociais. "Flamengo e Agustín Rossi assinaram pré-contrato de trabalho com validade de 1º de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027", diz o texto.
A busca da diretoria por um goleiro experiente é um desejo antigo no clube, já que o reserva Hugo não conseguiu se firmar na posição. A necessidade de um novo nome aumentou com a aposentadoria de Diego Alves.
No ano passado, sob o comando de Dorival Júnior, o titular Santos foi o único atleta a participar dos jogos tanto pela equipe principal, como pelo time alternativo, no rodízio que o ex-treinador estabeleceu para conseguir disputar o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil no segundo semestre. Com a chegada do argentino, Hugo deve mesmo se transferir para o futebol japonês.
Assim, Rossi chega para ficar como reserva imediato do gol rubro-negro. Com 27 anos, o goleiro vem sendo titular do Boca Juniors nas últimas três temporadas. Antes, teve passagens pelo Lanús, Defensa y Justicia e Estudiantes, entre outros clubes.
O vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel seguem em Buenos Aires dispostos a adiantar a liberação do atleta, que tem contrato até o meio do ano. Com o trunfo de ter o pré-contrato já assinado, os dirigentes tentam antecipar a liberação do atleta.

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